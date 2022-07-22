Причина в деньгах и здоровье — Армия США не смогла найти 10 тысяч солдат

Согласно прогнозам, в этом финансовом году недобор в Армии США составит 10 тыс. человек, а в следующем он может достичь уже 28 тыс. новобранцев, пишет ABC News. Сухопутные войска объясняют сложившуюся ситуацию более высокими зарплатами на гражданке и ухудшением физических данных кандидатов.

Похоже, всё меньше американцев хотят быть всем, чем они могут быть*. Армия (Сухопутные войска. — ИноТВ) США столкнулась с нехваткой новых кадров. Давайте взглянем на цифры.

Армия США заявила, что к концу финансового года ей не удастся достичь цели по набору 60 тысяч новых военнослужащих. Об этом было заявлено одним из высокопоставленных руководителей Сухопутных войск в ходе его выступления в конгрессе.

Армия США на настоящий момент выполнила эту задачу на 50 процентов и прогнозирует, что в концу сентября она недоберёт до установленной цели 10 тысяч военных. Это означает, что общая численность Сухопутных войск к концу финансового года составит ориентировочно 466 400 человек вместо намеченных 476 тысяч.

Ранее в этом году цели уже были снижены, после того как армия столкнулась с падением числа новобранцев. В Сухопутных войсках заявили, что в следующем финансовом году недобор в рамках поставленных целей у них может составить 28 тысяч солдат. А это означает, что за два года недобор составит 40 тысяч военнослужащих.

Что способствует этому спаду? Армия ссылается на постковидную экономику, когда при безработице ниже 4 процентов частные компании предлагают новым сотрудникам более высокие зарплаты и больше материальных стимулов. При этом, по данным официальных лиц Армии США, количество американцев, подходящих для службы, сократилось с 29 до 23 процентов, поскольку всё меньше молодых американцев соответствует её физическим стандартам.

Из-за всего этого Сухопутные войска рассматривают вопрос о предоставлении больших финансовых стимулов в попытке усилить военные ряды новобранцами.

Дата публикации 21 июля 2022 года.

* Отсылка к популярному рекламному слогану Армии США (прим. ИноТВ).