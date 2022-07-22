Почему инопланетяне еще не вышли на контакт с нами?

Если вы не слышали о парадоксе Ферми, вот он в двух словах: учитывая высокую вероятность существования инопланетной жизни, почему никто до сих пор не вышел на связь?

Если существует так много других цивилизаций, возможно, гораздо более развитых, чем мы, наверняка хотя бы одна из них отправляла сообщения, зонды или отчаянно искала признаки жизни, как мы.

Ответы на парадокс варьируются от оптимистичных до совершенно пугающих. Возможно, мы просто недостаточно долго искали и не испускали собственных отслеживаемых сигнатур, чтобы инопланетяне могли нас найти. Возможно, что инопланетяне никогда не смогут вступить в контакт с другими видами, уничтожая себя задолго до того, как они доберутся до развитых технологий.

Одним из наиболее оптимистичных объяснений является гипотеза зоопарка. Впервые изложенная ученым из Массачусетского технологического института Джоном Алленом Боллом, она предполагает, что инопланетяне существуют и знают о нас, но спокойно наблюдают, как вы наблюдаете за животными в зоопарке.

– Среди популярных в настоящее время идей о внеземном разуме идея о том, что «они» пытаются поговорить с нами, имеет много сторонников, – написал Болл в своей статье. – Мне кажется, что эта идея вряд ли верна, и гипотеза зоопарка на самом деле является антитезой этой идее. Я считаю, что единственный способ, которым мы можем понять кажущееся отсутствие взаимодействия между «ними» и нами, – это выдвинуть гипотезу о том, что они намеренно избегают взаимодействия и что они выделили территорию, в которой мы живем, как зоопарк.

Теория основана на предположении, что несколько цивилизаций в нашей галактике находятся на той же стадии развития, что и мы. Это может быть разумным предположением, учитывая короткий промежуток времени, в течение которого развивалась человеческая цивилизация. Вместо этого, чтобы теория работала, там была бы примитивная жизнь, плюс развитые цивилизации, которые выжили достаточно долго, чтобы быть на уровнях развития, «возможно, сопоставимых с тем, что будет на земле через несколько миллионов лет».

– Аналогия с цивилизациями на Земле указывает на то, что большинство тех цивилизаций, которые отстают в технологическом развитии, в конечном итоге будут поглощены и уничтожены, приручены или, возможно, ассимилированы, – объясняет он. – Итак, вообще говоря, нам нужно рассматривать только самые технологически развитые цивилизации, потому что они будут, в некотором смысле, контролировать вселенную.

Болл говорит, что даже на нашем собственном уровне технологического прогресса мы выделяем области для естественного развития (от заповедников до неконтактных народов, которых мы намеренно оставляем в покое):

– Идеальным зоопарком (или дикой местностью, или заповедником) был бы тот, в котором фауна внутри не взаимодействует со своими смотрителями и не знает о них.

Возможно, гипотетические развитые цивилизации ждут, пока мы не будем готовы вступить в контакт или пока они не перейдут какой-то технологический или политический порог.

Досадно, что единственный реальный способ узнать, верна ли теория (все еще возможно), – это процесс исключения.

– Гипотеза зоопарка предсказывает, что мы никогда не найдем их, потому что они не хотят, чтобы их нашли, и у них есть технологические возможности для обеспечения этого, – пишет Болл. – Таким образом, эта гипотеза фальсифицируема, но, в принципе, не может быть подтверждена будущими наблюдениями.

Он описывает это как пессимистичное и психологически неприятное, предпочитая верить, что инопланетяне действительно вступят в контакт. В статье Болла о гипотезе зоопарка спрятана небольшая поправка, которую он описывает как «болезненную и гротескную»: лабораторная гипотеза. В этой версии инопланетяне не разговаривают с нами, поскольку мы являемся частью эксперимента, который они проводят над нами.

– Возможно, мы находимся в искусственной лабораторной ситуации, – пишет автор. – Однако эта гипотеза выходит за рамки науки, потому что она никуда не ведет, она сразу ставит под сомнение предпосылки, на которых она основана, и не дает никаких прогнозов».

Напротив, мы могли бы хотя бы попытаться связаться с нашими смотрителями зоопарка, как предложил физик Жоао Педроде Магальяйнш в 2016 году.

– Я предлагаю отправить сообщение с помощью телевизионных и радиоканалов любой внеземной цивилизации (цивилизациям), которая может их слушать, и пригласить их ответить, – написал автор.