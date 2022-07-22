Лесам все труднее восстанавливаться из-за климатических изменений

По мере потепления в мире леса становятся все менее устойчивыми к пожарам, засухам и другим разрушительным явлениям.

Леса по всему миру теряют свою устойчивость и становятся более уязвимыми перед климатическими изменениями на планете. Согласно новому исследованию, это особенно верно для экосистем в тропических, умеренных и сухих частях света.

Когда лес теряет устойчивость, это означает, что он постепенно теряет способность восстанавливаться после пожаров, засух, рубок и других разрушительных событий, говорится в исследовании, опубликованном в Nature. После определенного момента некоторые леса могут приблизиться к своего рода переломному моменту, который приведет их к быстрому упадку.

Кроме этого, некоторые исследования показывают, что лес может вообще не восстановиться полностью. Вместо этого они могут полностью превратиться в какую-то другую экосистему, например, в луга или саванны.

Концепция лесных переломных моментов в последние годы стала горячей темой в климатологии. Обширные тропические леса Амазонки являются одним из самых больших предметов беспокойства.

Большие участки Амазонки уже страдают от последствий долгосрочной вырубки лесов. Сейчас многие ученые предупреждают, что климатические изменения усугубляют ситуацию. Уменьшение количества осадков, усиление засухи и разрушительные лесные пожары наносят ущерб знаменитым тропическим лесам.

Некоторые исследования показали, что продолжающееся планетарное потепление в сочетании с продолжающейся вырубкой лесов и другими антропогенными нарушениями в конечном итоге подтолкнет Амазонку к точке невозврата. За этим порогом экосистема может вступить в неудержимую спираль упадка, в конечном итоге превратившись из пышного тропического леса в травянистую саванну.

Ведутся серьезные споры о том, где именно может находиться этот переломный момент. В последнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата говорится, что переломный момент в Амазонии может наступить до конца столетия. Но в нем также отмечается, что все еще существует большая неопределенность относительно того, насколько это вероятно.

Вскоре после публикации доклада МГЭИК удивительное исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change, предупредило, что Амазонка теряет устойчивость, по крайней мере, пару десятилетий. Это означает, что он уже приближается к предполагаемому переломному моменту, хотя авторы исследования говорят, что немедленные действия по защите тропических лесов и сдерживанию изменения климата все еще могут спасти его.

Теперь ученые обращают свой взор на остальной мир. В исследовании, проведенном на этой неделе, рассматриваются леса по всему миру, от теплых тропиков до бореальных лесов северной Канады и России.

Исследовательская группа под руководством Джованни Форзьери из Флорентийского университета в Италии использовала методы машинного обучения для анализа данных о глобальной растительности за 20 лет, с 2000 по 2020 год. Они использовали спутниковые данные о продуктивности экосистем — показатель здоровья деревьев — для оценки скорости и легкости, с которыми леса могут восстанавливаться после нарушений.

Они обнаружили, что устойчивость многих северных бореальных лесов на самом деле растет. Исследователи предполагают, что потепление и увеличение выбросов углекислого газа могут компенсировать другие негативные последствия изменения климата в этих регионах — по крайней мере, на данный момент.

Тем не менее, даже некоторые бореальные леса испытывают локальные потери устойчивости, в том числе в некоторых частях центральной России и западной Канады.

В других местах картина мрачная. Леса в тропических, умеренных и засушливых регионах мира испытывают значительное снижение устойчивости.

Нетронутые леса — леса, которые не обрабатываются или не собираются людьми, как правило, имеют более высокие исходные уровни устойчивости для начала. Тем не менее, как нетронутые, так и управляемые леса со временем теряют свою устойчивость с одинаковой скоростью.

Это наводит ученых на мысль, что сокращение не связано с методами управления человеком. Вероятно, они вызваны изменением климата.