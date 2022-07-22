 

Власти Приднестровья объявили о намерении республики войти в состав России

22.07.2022, 7:51, Новости дня
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Власти Приднестровской Молдавской республики намерены добиваться независимости с последующим присоединением к РФ в соответствии с результатами референдума 2006 года, сообщил глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев.

«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны – безусловный приоритет», – сказал Игнатьев в интервью РИА «Новости».

По его словам, международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания республики давно сформированы, и «вряд ли кто-то в состоянии их оспорить».

«Приднестровье не станет принимать никаких решений в ущерб полумиллионному народу страны, будет действовать прагматично и честно», – заключил глава МИД.

Накануне министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии подтвердило блокирование ротации российских военных в непризнанном Приднестровье.

В июле исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта подписали 21 июля 1992 года, а 29 июля в регионе разместили совместные миротворческие силы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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