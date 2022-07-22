Пушков пообещал Европе последствия из-за позиции по «Северному потоку – 2»
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Евросоюз ощутит последствия своей позиции по «Северному потоку – 2», сообщил сенатор Алексей Пушков.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский газопровод не сертифицирован и не может работать.
«ЕС настаивает на своем. Пусть продолжают настаивать. Последствия ощутит их промышленность, ощутят и граждане», – написал Пушков в Telegram-канале.
Он предупредил, что вся ответственность за произошедшее ляжет на плечи ЕС, а не России.
Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из РФ и напомнил об альтернативном варианте – «Северном потоке 2».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Европа совершает энергетический суицид.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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