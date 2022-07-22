 

Нефть подорожала на опасениях вокруг поставок

22.07.2022, 7:51, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут в пределах 1%, поддерживают торги новости о ремонтных работах на трубопроводе Keystone на фоне в целом дефицитного рынка, а также коррекционная динамика после падения котировок днем ранее.

По состоянию на 8.11 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1%, до 104,9 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI – на 0,94%, до 97,26 доллара.

Объем поставок по трубопроводу Keystone североамериканской компании TC Energy снижен из-за проведения ремонтных работ. Компания при этом не уточняет сроки завершения работ и восстановления поставок в прежнем объеме. Ожидания снижения поставок нефти поддерживает котировки.

Кроме того, инвесторы фиксируют прибыль после падения стоимости нефти днем ранее. Удешевление этого вида сырья в ходе торгов четверга превышало 5% из-за опасений возможной рецессии и снижения спроса.

Аналитики отмечают, что базовые факторы для котировок остаются в целом поддерживающими. Краткосрочные цены находятся выше долгосрочных, что указывает на то, что поставки нефти находятся в дефиците, считает старший рыночный аналитик Oanda Asia Pacific Pte Джеффри Халли, которого цитирует Bloomberg. «По этой причине я пока не вижу существенного падения нефтяных цен», – отмечает эксперт.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07.20 / Под Ростовом-на-Дону разбился вертолет: прокуратура и СК проводят проверку

27.02.21 / Сенатор от Крыма предложил учредить день деоккупации полуострова от Украины

09.01.21 / Сын Трампа назвал поведение Twitter насмешкой над Америкой

14.08.21 / “Тяжело, мои дорогие”. Певица Жасмин потеряла отца и бабушку из-за коронавируса

24.11.21 / “Это так сексуально”, ” Вау, какая”. “Мисс Украина Вселенная 2020” Ястремская вышла на балкон в кружевном белье

26.08.20 / Германия назначила нового координатора по России

23.05.22 / В ОП попросили ТИК проверить нарушения избирательного законодательства в Ярославской области

21.01.22 / Лавров заявил об отсутствии угрозы со стороны России

10.10.21 / “Наконец эти ничьи закончились”. Ярмоленко – о победе сборной Украины в матче против Финляндии

13.06.21 / На саммите G7 обсуждали происхождение COVID-19, в том числе и гипотезу о его утечке из лаборатории – глава ВОЗ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика