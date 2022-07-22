Telegraph – глава британских ВМС предупреждает — Китай представляет собой более серьёзную долгосрочную угрозу, чем Россия

Хотя мир считает Россию «явной и реальной опасностью», но на самом деле именно Китай «представляет собой долгосрочный вызов», заявил первый морской лорд Британии адмирал Бен Ки. «Сосредотачиваясь исключительно на русском медведе, вы рискуете упустить тигра», — предупредил он.



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Китай представляет собой более серьёзную долгосрочную угрозу, чем Россия, — об этом, как пишет The Daily Telegraph, предупредил первый морской лорд Британии адмирал Бен Ки.

В своём выступлении перед британским Советом по геостратегии он подчеркнул, что конфликт на Украине придал смелости Китаю.

«Сосредотачиваясь исключительно на русском медведе, вы рискуете упустить тигра, — заявил он. — Мы должны позаботиться о том, чтобы следить через наши бинокли за всем горизонтом».

«Риск от сосредоточения внимания исключительно на РФ заключается в том, что вы упускаете из виду долгосрочный стратегический вызов, исходящий от Китая», — добавил Ки.

По словам главы британских ВМС, хотя мир считает Россию «явной и реальной опасностью», но на самом деле именно Китай «представляет собой долгосрочный вызов».

Бен Ки сослался на данные Всемирного банка, по оценкам которого, ВВП Китая в 10 раз выше российского, а также на данные о том, что в прошлом году Пекин потратил на оборону $293 млрд, в то время как Москва — всего $66 млрд.

«Давайте не будем забывать, что российские инвестиции в оборону, по прогнозам, сократятся, поскольку западный рынок закрывается для её нефти, а Китай покупает эту нефть по дешёвке, — заявил он. — Поэтому я бы сказал, что Китай действительно является одним из крупных выгодополучателей от этого конфликта: если Запад извлекает уроки из Украины, то мы не должны сомневаться в том, что так же поступает и Коммунистическая партия Китая».



Британский адмирал также предупредил, что поскольку Запад «потенциально переоценил некоторые военные возможности Москвы», то ему следует опасаться недооценки возможностей Пекина.