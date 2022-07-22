Запуск «Северного потока – 2» сравнили с «поднятием белого флага в Европе»

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек выступил категорически против ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», выразив мнение, что это стало бы «поднятием белого флага в Германии и Европе».

«Это было бы поднятием белого флага в Германии и Европе. Мы не должны этого делать», – сообщил Хабек в интервью телеканалу CDF, добавив, что Германия является «сильной страной», передает ТАСС.

Он также выразил мнение, что запуск трубопровода ничего не изменит. «Ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», очевидно, не является вариантом. Нельзя еще больше увеличивать зависимость от российского газа», – подчеркнул глава Минэкономики ФРГ. В таком случае, по его утверждению, «Россия добилась бы своей цели – нарушить санкции».

Он предостерег от того, чтобы рассматривать возобновление поставок российского газа по газопроводу «Северный поток» как признак надежности. По этой причине, заметил Хабек, Германия «должна найти альтернативы [поставкам газа из РФ] и быть экономной».

Касаясь вопроса о турбине компании Siemens, необходимой для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», министр назвал агрегат «надуманным аргументом» и «неубедительной игрой» России. У компании «Газпром», по его утверждению, достаточно турбин, эта одна турбина не понадобится. Вместе с тем глава Минэкономики ФРГ указал, что даже до проведения плановой инспекции «Северного потока» загрузка газопровода могла составлять 100%.

Ранее в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Накануне вечером транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В свою очередь глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из РФ топливом из других стран.

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