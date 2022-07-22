 

Запуск «Северного потока – 2» сравнили с «поднятием белого флага в Европе»

22.07.2022, 6:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек выступил категорически против ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», выразив мнение, что это стало бы «поднятием белого флага в Германии и Европе».

«Это было бы поднятием белого флага в Германии и Европе. Мы не должны этого делать», – сообщил Хабек в интервью телеканалу CDF, добавив, что Германия является «сильной страной», передает ТАСС.

Он также выразил мнение, что запуск трубопровода ничего не изменит. «Ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», очевидно, не является вариантом. Нельзя еще больше увеличивать зависимость от российского газа», – подчеркнул глава Минэкономики ФРГ. В таком случае, по его утверждению, «Россия добилась бы своей цели – нарушить санкции».

Он предостерег от того, чтобы рассматривать возобновление поставок российского газа по газопроводу «Северный поток» как признак надежности. По этой причине, заметил Хабек, Германия «должна найти альтернативы [поставкам газа из РФ] и быть экономной».

Касаясь вопроса о турбине компании Siemens, необходимой для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», министр назвал агрегат «надуманным аргументом» и «неубедительной игрой» России. У компании «Газпром», по его утверждению, достаточно турбин, эта одна турбина не понадобится. Вместе с тем глава Минэкономики ФРГ указал, что даже до проведения плановой инспекции «Северного потока» загрузка газопровода могла составлять 100%.

Ранее в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Накануне вечером транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В свою очередь глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из РФ топливом из других стран.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12.20 / “Надоело смотреть на тумбочку с лекарствами”. Степанов заявил, что украинцы боятся идти на обследования

03.01.21 / Нейробиологи рассказали о влиянии музыки на настроение

19.06.22 / Попова: Роспотребнадзор не допустит осложнения эпидситуации в России и Донбассе

08.08.21 / Эксперт: После захвата Кундуза талибы начнут штурм Кабула

21.04.21 / “Наш край”: Власть должна срочно пересмотреть госбюджет, чтобы не допустить коллапса пенсионной системы и социального страхования в Украине

09.07.20 / Президент Грузии осудила баскетболиста за переход в российский клуб

02.10.20 / Парламент Белоруссии утвердил Головченко в должности премьер-министра

14.01.21 / Эксперт рассказал, почему не стоит класть смартфон под подушку

22.03.21 / “Красивый город”. Макс Барских рассказал, чем занимается в Москве

20.07.20 / Экс-главе “Укравтодора” инкриминируют взяточничество за продление сроков ремонта автодорог

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика