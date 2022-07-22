 

Во Франции сравнили санкции против России с ошибкой Наполеона

22.07.2022, 6:30, Новости дня
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Вводя санкции против России, Европа должна была вспомнить разрушительные последствия континентальной блокады Англии, установленной Наполеоном в 1806 году, пишет в Le Figaro французский эксперт в области экономики и права Оливье Де Мейзон Руж.

«Последствия блокады оказались контрпродуктивными, поскольку сырье и станки были в дефиците, а продажи за пределами Европы так и не были замещены», – приводит текст статьи РИА «Новости».

По мнению эксперта, отрезанная от европейских рынков британская империя была вынуждена наладить торговлю с заокеанскими партнерами, что в дальнейшем пошло на пользу стране. Франция же сдала позиции морской державы, позволив молодым Соединенным Штатам нарастить мощь.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как русские генералы более 200 лет назад нашли секрет победы над Наполеоном.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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