 

Кадыров опубликовал видеообращение украинских морпехов

22.07.2022, 6:30, Новости дня
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские морпехи рассказали об избиении командирами их товарища до смерти. Глава республики напомнил свои слова о том, что Владимир Зеленский воюет до последнего украинца.

«Морские пехотинцы 36-й бригады ВСУ записали обращение, в котором рассказали, что их командиры избили до смерти их товарища-морпеха. Я говорил и предупреждал, что Зеленский воюет до последнего украинца. Какие еще доказательства нужны?», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни добавил, что этим морпехам уже не хочется кричать «Слава Украине», по его словам, не может быть славы с такими «нациками во главе страны и армии».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил США в намерении продолжать войну до последнего украинца. О намерении Запада воевать с Россией «до последнего украинца» говорил и президент РФ Владимир Путин.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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