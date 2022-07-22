 

Мнение: О совершенно обезоруженной России… Печалька?

22.07.2022, 6:00, Разное
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Он всё нас пугает, а нам не страшно.

Раньше так говорил великий русский классик Лев Толстой. Теперь это могут сказать в Европе, глядя на события последних месяцев. Где каждый раз «грозное оружие России», казавшееся издалека ужасным и разрушительным, оказывается на практике едва ли не блефом.

Но то были де-факто полевые установки.

Теперь пришёл черёд «главных калибров»…

Что будет с Европой этой зимой, если Москва решится применить своё главное экономическое оружие – «газовый кран»?

Как бы ни кричали ура-патриоты, не случится ничего катастрофического. Для европейских экономик, по крайней мере. Вот прогноз для оптимистического и наихудшего сценариев «газового шантажа».

В оптимистическом сценарии Европа быстро объединяется для скоординированного ответа, адаптируется к новым реалиям и увеличивает импорт СПГ, даже сильно переплачивая за него. Тут падение ВВП будет в целом «чисто символическим». Хуже, если страны #ЕС начнут в «каждый сам за себя», разногласия между ними усилятся, а политики станут защищать населения в ущерб промышленности. Здесь уже экономика падает намного глубже, особенно у газозависимых. Но в целом – тоже не #катастрофа.

Ущерб же для России, за последний год ещё глубже подсевшей на нефтегазовую иглу, будет выше. Её экономика потеряет на «газовом шантаже» от 10% до 15%. Ну и рынок Европы захлопнется очень быстро, полностью и уже навсегда, а не частично и на время, как сейчас.

Выходит, #Россия – безоружна и бессильна против Коллективного Запада?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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