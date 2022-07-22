Мнение: Солидарность
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Италия, Польша, Венгрия, Испания, Германия, Франция, Нидерланды, Ирландия, Греция в той или иной мере не согласны с представленным накануне Еврокомиссией планом сократить потребление газа на 15%. Некоторые из них не согласны «принципиально».
Любопытно, что отказываются экономить страны, которые являются «точками входа» газа на континент. (Либо как Венгрия, имеют «особые отношения» с Кремлем). Поэтому через них проходит газ как свой, так и транзитный. «Свои» объемы они отберут, а те, кто дальше на трубе – ваши проблемы.
Солидарность – штука непростая. Ее можно проявить сознательно, ее можно принудить проявить. С сознательностью пока не очень, поэтому Еврокомиссия и требует полномочий, чтобы получить в руки кнут.
—
Источник: Эль Мюрид
Смотреть комментарии → Комментариев нет