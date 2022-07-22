 

Мнение: Солидарность

22.07.2022, 5:47, Разное
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Италия, Польша, Венгрия, Испания, Германия, Франция, Нидерланды, Ирландия, Греция в той или иной мере не согласны с представленным накануне Еврокомиссией планом сократить потребление газа на 15%. Некоторые из них не согласны «принципиально».

Любопытно, что отказываются экономить страны, которые являются «точками входа» газа на континент. (Либо как Венгрия, имеют «особые отношения» с Кремлем). Поэтому через них проходит газ как свой, так и транзитный. «Свои» объемы они отберут, а те, кто дальше на трубе – ваши проблемы.

Солидарность – штука непростая. Ее можно проявить сознательно, ее можно принудить проявить. С сознательностью пока не очень, поэтому Еврокомиссия и требует полномочий, чтобы получить в руки кнут.

Источник: Эль Мюрид



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