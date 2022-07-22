ABC NEWS – «миллионы на грани смерти» — международная организация предупредила об угрозе «катастрофического голода» в Восточной Африке

Международный комитет спасения впервые добавил тревожное предупреждение к своему ежегодному докладу о гуманитарной ситуации в мире, пишет ABC NEWS. По словам общественной организации, голод в Восточной Африке может достигнуть в этом году катастрофических масштабов из-за рекордной засухи и проблем с импортом зерна из РФ и с Украины. По прогнозам НКО, к сентябрю число голодающих в регионе превысит 20 миллионов человек, а 3 миллионов из них уже находятся на грани голодной смерти.



AP

Организация по оказанию гуманитарной помощи «Международный комитет спасения» (IRC) впервые добавила к своему ежегодному докладу обновление под заголовком «Тревожное предупреждение», пишет ABC NEWS. Авторы доклада предупреждают, что миллионам людей в Восточной Африке грозит «катастрофический голод» без срочного финансирования и действий со стороны международного сообщества.

Как напоминает сайт телеканала, IRC публикует свой Список наблюдения за чрезвычайными ситуациями в конце каждого года. В докладе определяются страны, которые, по мнению НКО, в наибольшей степени подвержены риску гуманитарных кризисов в следующем году. Однако в начале 2022 года РФ начала военную спецоперацию на Украине, и это серьёзно повлияло на продовольственную безопасность Эфиопии, Кении и Сомали, которые зависели от импорта зерна из РФ и с Украины примерно на 90%, а сейчас переживают самую продолжительную и сильную засуху за последние десятилетия.

IRC заявил, что его первое в истории кризисное обновление было выпущено в контексте ситуации на Украине, которая — в сочетании со всё более пагубными последствиями изменения климата, конфликтов и пандемии COVID-19 — привела эти три восточноафриканские страны к «предсказуемому кризису, который опасным образом игнорирует международное сообщество».

«Этот кризис был предсказуем и предотвратим. Он разворачивался уже более двух лет, несмотря на неоднократные предупреждения и обострение проблемы голода. То, что мы наблюдаем, — это искусственная катастрофа разрушительных масштабов», — заявил во вторник генеральный директор IRC Дэвид Милибэнд.

При этом конфликт на Украине не оказал бы такого значительного влияния на Восточную Африку, если бы засуха уже не нанесла непоправимый вред сельскому хозяйству, предупреждает НКО.

После рекордных четырёх подряд неудавшихся сезонов дождей число голодающих в Эфиопии, Кении и Сомали к сентябрю превысит 20 миллионов человек, что почти вдвое больше, чем в конце 2021 года, пишет организация. По данным комитета, более 3 миллионов из них уже переживают страшный голод, что увеличивает риск их смерти.

В тревожном предупреждении отмечается «особая озабоченность» ситуацией Сомали, где голод, как ожидается, будет ещё более сильным, чем в 2011 году, когда от недоедания погибло около 260 тыс. человек. Команды IRC на местах сообщают, что люди уже умирают от голода. Как напоминает ABC NEWS, это предупреждение появилось на следующий день после того, как Агентство США по международному развитию объявило о выделении почти $1,3 миллиардов дополнительной гуманитарной помощи полуострову Сомали. В IRC, однако, считают, что план гуманитарной помощи региону даже с учётом нового финансирования будет обеспечен всего на 40%.

«Серьёзный недостаток финансирования гуманитарных мер лишает миллионы людей помощи, необходимой им для выживания», — подчеркнул Миллибэнд. С его точки зрения, новое финансирование, объявленное США, должно стать первым шагом на пути к решению проблемы, а не последним.