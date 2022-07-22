 

Столица Сирии подверглась воздушной атаке

22.07.2022, 5:05, Новости дня
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Дамаск и окрестности столицы Сирии подверглись воздушной атаке, информирует SANA.

«Системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку вражеских целей в небе над Дамаском и его окрестностями», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Как сообщается, ЦАХАЛ продолжает обстрелы Сирии, огонь открывается в том числе и по гражданским объектам.

Напомним, во вторник Россия Иран и Турция осудили атаки Израиля на Сирию и оккупацию сирийских Голанских высот как нарушение международного права, международного гуманитарного права, независимости и территориальной целостности страны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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