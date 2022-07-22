Столица Сирии подверглась воздушной атаке

Дамаск и окрестности столицы Сирии подверглись воздушной атаке, информирует SANA.

«Системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку вражеских целей в небе над Дамаском и его окрестностями», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Как сообщается, ЦАХАЛ продолжает обстрелы Сирии, огонь открывается в том числе и по гражданским объектам.

Напомним, во вторник Россия Иран и Турция осудили атаки Израиля на Сирию и оккупацию сирийских Голанских высот как нарушение международного права, международного гуманитарного права, независимости и территориальной целостности страны.

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