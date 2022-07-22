Мнение: Экспорт иранских БПЛА в дружественные страны

Экспорт иранских БПЛА в дружественные страны

"У Ирана есть технологии производства передовых беспилотников, которые могут использоваться на больших расстояниях, а также для разведки и нанесения ударов за границей. Иран уже подготовил вооружение и оборудование для экспорта в дружественные страны"

(с) Главком сухопутных войск Ирана, бригадный генерал Киюмарс Хейдари

PS. Партию барражирующих боеприпасов заверните для дружественной страны.

В США уже отреагировали.

Министр обороны США Ллойд Остин и генерал Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявили на совместной пресс-конференции, что отправка беспилотников иранского производства в Россию для использования в Украине продлит этот конфликт.

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