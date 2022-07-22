Глава сетевого агентства Германии – газ пошёл, но об отбое тревоги говорить рано

Поставки газа по «Северному потоку — 1» возобновились, однако расслабляться рано, считает глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер. В интервью Das Erste он подчеркнул, что пока не может объявить об отбое тревоги: Германия получает 40% газа, но всё ещё теряет 60%, на которые рассчитывала, а что будет с поставками завтра — зависит от политической воли российского президента Путина.



AP

Худший сценарий — окончательное прекращение поставок газа из РФ — не осуществился, заявил в интервью Das Erste глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер. Однако он не видит оснований для того, чтобы объявить об отбое тревоги, подчёркивает немецкий телеканал.

Несмотря на то что поставки газа по балтийскому газопроводу возобновились, Клаус Мюллер сдерживает излишнее ликование. «При всём облегчении, которое можно почувствовать в связи с 40 процентами: мы теряем 60 процентов, которые были предусмотрены в контрактах импортёров энергии, в расчётах промышленности, для частных домохозяйств, — заявил Мюллер в интервью Das Erste. — В этом отношении я хотел бы несколько придержать облегчение».

Действительно, с 8.00 утра коэффициент использования составляет около 40%, что примерно соответствует уровню газовых потоков до проведения ремонтных работ. «Вот только будет ли всё так же завтра? Будет ли всё так же послезавтра?» — задаётся вопросом Мюллер. По его словам, после заявлений президента Путина приходится сомневаться в будущем. «В этом отношении мы пока не можем дать отбой тревоги», — убеждён глава Федерального сетевого агентства Германии.

Перед возобновлением поставок газа по «Северному потоку — 1» Путин даже предупредил о дальнейшем сокращении и без того урезанных объёмов поставок, напоминает немецкий телеканал. Энергетическая компания «Газпром» выполнит свои обязательства «в полном объёме», заявил Путин на полях саммита в Тегеране. Однако, если недостающая турбина, отремонтированная в Канаде, не прибудет в Россию, то можно будет поставлять только около 30 миллионов кубометров газа в день.

Турбина уже в пути, отмечает Мюллер. Тем не менее, по его словам, вопрос увеличения поставок газа — это, прежде всего, вопрос политической воли.

В интервью телеканалу Das Erste Мюллер также предупредил, что ситуация с нехваткой газа должна быть предотвращена любой ценой: «Если мы хотим избежать чрезвычайной ситуации с газом, если мы хотим избежать слишком низких объёмов газа в хранилищах после зимы, Германия должна продолжать закупать газ, переориентироваться и одновременно экономить».