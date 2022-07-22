От экстремальной жары в Испании умерло более 1 тыс. человек

Количество жертв сильной жары в Испании превысило 1 тыс. человек за 10 дней, сообщают местные информационные агентства.

Институт здоровья здоровья Карлоса III, подведомственный минздраву, сообщил, что с 10 по 19 июля в стране умерли 1 тыс. 47 человек из-за чрезмерно высокой температуры воздуха, передает ТАСС со ссылкой на агентство Efe.

Жара, по этим данным, достигала 45 градусов Цельсия. Отмечается, что в большинстве случаев гибли люди старше 85 лет.

Ранее СМИ сообщали, что из-за жары в Испании и Португалии погибло больше 1 тыс. человек.

Также крупнейшая авиабаза британских ВВС Брайз-Нортон и лондонский аэропорт Лутон приостанавливали все полеты из-за воздействия жары на взлетно-посадочные полосы.

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