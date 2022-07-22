 

Лукашенко допустил признание Минском республик Донбасса

22.07.2022, 3:40, Новости дня
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Белоруссия сотрудничает с Крымом, Луганской и Донецкой народными республиками, то есть де-факто признала их статус, если нужно будет, признает указом президента, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Надо будет – признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю? Мы фактически с ними сотрудничаем, так как вы фактически сотрудничаете с Украиной и уже поделили Украину на части и будете восстанавливать. Ну а я буду помогать Луганску и Донецку, Крыму. Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. А это все болтовня, почему там Лукашенко признал – не признал. Надо – признаем указом президента», – приводит госиздание «СБ.Беларусь сегодня» фрагмент интервью Лукашенко агентству Франс Пресс.

Ранее в Белоруссии отметили преображение Крыма после воссоединения с Россией.

Лукашенко заявлял, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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