В Госдепе США ответили на вопрос о COVID у Блинкена

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг сдал тест на коронавирус, его результат был отрицательным, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в связи с обнаружением коронавируса у главы американской администрации Джо Байдена.

«Госсекретарь регулярно сдает тесты, в том числе он прошел тестирование сегодня утром. Вы все могли его сегодня видеть, и, безусловно, этот факт свидетельствует, что результат его теста был отрицательным, он чувствует себя отлично», – приводит слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.

Он добавил, что в последний раз Блинкен встречался с Байденом во вторник.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Она также сообщила, что Байден на карантине и будет работать удаленно, пока не сдаст отрицательный тест.

Позже Белый дом раскрыл данные о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что необходимость временной передачи полномочий президента США Камале Харрис на данный момент отсутствует. При этом в американской администрации не исключили возможность отправки президента Соединенных Штатов в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

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