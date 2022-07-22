CNBC – рейтинг одобрения деятельности Байдена упал до нового минимума

Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента опустился до нового минимума, пишет CNBC со ссылкой на опрос Квиннипэкского университета. Только 31% совершеннолетних американцев завили, что одобряют то, как нынешний глава Белого дома справляется со своей работой. При этом колоссальные 71% опрошенных заявили, что не хотели бы, чтобы Байден переизбирался на второй срок.



AP

Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена упал до нового минимума, пишет CNBC со ссылкой на опрос Квиннипэкского университета.

Согласно этому опросу, только 31% взрослых американцев заявили, что одобряют то, как нынешний глава Белого дома справляется со своей работой, в то время как 60% заявили об обратном.

Рейтинги одобрения Байдена среди зарегистрированных избирателей также достигли рекордно низкого уровня: только 33% американских избирателей заявили, что им нравится его работа, а 59% её не одобрили.

Эти данные появились на следующий день после того, как опрос Reuters/Ipsos показал, что рейтинг общественного одобрения американского лидера упал до 36%, то есть также опустился до рекордно низкого уровня в рамках исследования, проводимого этими организациями.

В опросе Квиннипэкского университета самые низкие оценки за свою работу Байден получил в сфере экономики, поскольку только 28% респондентов одобрили его работу в этой области. Этот результат перекликается с другими данными опроса, которые показали, что, по мнению 34% американцев, инфляция — это самая насущная проблема, стоящая сегодня перед Соединёнными Штатами.

Как напоминает CNBC, годовая инфляция в июне выросла до 9,1%, что стало самым быстрым темпом её роста за более чем 40 лет.

Американские респонденты также дали неодобрительную оценку тому, как Байден работает над проблемой насилия с применением огнестрельного оружия, действует во внешней политике и решает конфликт на Украине.

Единственный незначительный проблеск зафиксирован в вопросе борьбы с пандемией COVID-19: 50% респондентов одобрили работу главы государства, а 43% высказали противоположную точку зрения.

Согласно опросу Квиннипэкского университета, ещё хуже для Байдена дела обстоят, когда речь заходит о его намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году.

«Колоссальные» 71% респондентов заявили, что не хотели бы, чтобы Байден выдвигал свою кандидатуру на второй срок, и только 24% опрошенных заявили, что хотят переизбрания нынешнего главы Белого дома.

И даже большинство демократов — 54% — заявили, что не хотели бы, чтобы Байден участвовал в следующих президентских выборах.

Это контрастирует с поддержкой его предшественника, Дональда Трампа, среди республиканцев. В общей сложности 69% республиканцев заявили, что хотели бы, чтобы Трамп в 2024 году баллотировался на второй срок, а 27% не поддержали эту идею. Однако среди всех американцев 60% заявили, что не хотят видеть Трампа кандидатом от Республиканской партии на следующих президентских выборах, пишет CNBC.