 

Украина разочарована военной помощью Грузии

22.07.2022, 2:17, Новости дня
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Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в четверг упрекнул Грузию в отсутствии поставок нелетальной военной помощи, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы ждали большего от Грузии в военной сфере, – сказал он телекомпании «Имеди». – Например, поставок нелетальной военной помощи – индивидуальных средств защиты, касок, бронежилетов».

«Ждали более эффективной помощи от Грузии, но к сожалению, наши ожидания не оправдываются», – отметил украинский дипломат.

В свою очередь, председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал это заявление украинского дипломата «еще одним подтверждением желания украинской власти, чтобы Грузия стала «вторым фронтом».

Ираклий Кобахидзе предложил грузинскому обществу вынести вердикт, насколько верной является эта позиция властей Украины.

В четверг посол США в Грузии Келли Дегнан призвала Тбилиси и Киев «быть солидарными, как никогда».

«Любое разногласие между Грузией и Украиной служит только российским интересам», – сообщила она, в частности.

Киев недоволен тем, что Грузия не присоединилась к экономическим санкциям против России. При этом Грузия поддерживает Украину во всех политических форматах, занимает первое место среди предоставивших гуманитарную помощь стран, приняла десятки тысяч украинских беженцев. Несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла несколько месяцев назад, а представители его окружения неоднократно критиковали Грузию за недостаточную, по их мнению, поддержку Киева. Тбилиси настаивает, что будет руководствоваться только собственными национальными интересами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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