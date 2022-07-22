Мнение: Контрпропаганда Стрелкова

Как-то все больше люблю невероятного Игоря Гиркина, который «Стрелков» – за то, что он, как это становится постепенно ясно все большему кругу ценителей, занимается ювелирной контрпропагандой в отношении всего того, что делает взбесившаяся РФ. Именно так и надо – тонко, ни в коем случае не в лоб, аккуратно – но сильно! Чтобы офонаревшие «сторонники СВО» читали взахлеб, радостно кивали, сжимали кулаки, скрипели зубами, подпрыгивали на диване с криками «Вперед!» – и сами не замечали того момента, когда бы их внезапно прошибал холодный пот, а сердце сковывал липкий ужас, и губы вместо «ура» начинали жалобно шептать «да как же», «но почему?» и «что же теперь делать, мамочки…» Вот за эти мгновения катарсиса у самых тупых и упертых все мы ценим Игоря Гиркина!

Недавно он выдал просто шедевр. Как обычно – на полном серьезе, сохраняя самую свирепую мину (его аудитория это любит), он расписал – в трех пунктах и 15-ти подпунктах – свой план «Как нам победить всех».

Во первых строках там было всё чудесно и всё радовало сердце патриота – и «политические цели» в виде «воссоединения Новороссии с Российской Федерацией по линии Харьков-Днепропетровск-Кривой Рог – Николаев-Одесса (всё – включительно)», и о последующем «воссоединении всей Слобожанщины (включая Черниговскую и Сумскую области)», «чтобы эти области позже вошли в состав РФ вместе с Киевом», там тебе и звучащие музыкой слова «карантинный срок денацификации», Малороссия, Новороссия, киевская хунта…

А потом, размягчив и приголубив исстрадавшихся диванных берсерков, Стрелков переходит к «Экономическим мерам». И там:

– Внутри РФ – немедленно начать перевод промышленности на военные рельсы

– Немедленно пересмотреть все ранее запланированные и начатые проекты общероссийского и регионального масштаба, отказавшись (приостановив) от тех из них, которые не являются критически-важными для стратегического развития страны. Высвободившуюся рабочую силу – направить на военное производство, военное строительство, в действующую армию, а ресурсы – на военные нужды.

– иностранную собственность – национализировать (при отказе от требуемого сотрудничества). Распространить мобилизацию на работников транспорта, энерго-сетей и жизнеобеспечения, запретив увольнения с рабочих мест и «забронировав» от призыва в вооруженные силы работников наиболее ключевых специальностей.

– Провести частичную мобилизацию в ВС РФ и мобилизацию промышленности на выпуск военной продукции. Срочно начать формирование, оснащение и обучение максимально-возможного количества новых соединений и частей, а также пополнить действующие до штатной численности

– Ввести в действие положения военного законодательства, предусматривающие уголовную ответственность за дезертирство, измену Отечеству и иные военные преступления

– Отменить мораторий на смертную казнь. Ввести военное положение во всех прифронтовых регионах и областях, которым могут угрожать удары противника, а также везде

И, как вишенка на торте:

– Официально ограничить все права и свободы граждан РФ на время боевых действий согласно имеющимся историческим прецедентам. Сосредоточить исполнительную власть в одних руках ,создав Государственный Комитет Обороны (ГКО)… Создать Ставку Верховного Главнокомандующего, возложив на нее руководство военными действиями на всех фронтах.

– Рассмотреть возможность привлечения ресурсов трудовых мигрантов из стран СНГ (в том первую очередь – уже получивших российское гражданство и вид на жительство) к военной службе на фронте и в тылу, предусмотрев в их отношении необходимые мобилизационные мероприятия

– Закрыть границы Российской Федерации для свободного выезда зарубеж всех категорий граждан и неграждан.

То есть, если совсем попросту: позакрывать в стране всё, что не имеет отношения к войне, «высвободившихся» таким образом бездельников отправить частью на фронт, частью на заводы точить снаряды; всю собственность у всех отобрать, устроив таким образом «военный коммунизм», ввести карточки и талоны «на все необходимое», чтобы народец не перебегал с места на место – запретить увольнения. Резко усилить репрессии, вернуть сроки за опоздания и «за колоски», а еще лучше – расстрелы на месте. Закрыть границы, а из имеющихся на территории РФ таджиков, узбеков и прочих абреков начать формировать боевые «Дикие дивизии», которые, видимо, использовать не только на украинских фронтах, но и для подавления волнений в тылу; всех, кто откажется воевать или работать у станка – безжалостно расстреливать как дезертиров.

Ну и та самая вишенка на торте – ввести в стране прямую бессрочную военную диктатуру и «официально ограничить все права и свободы граждан РФ».

Разве не прелесть? «И коммунизм опять так близок, как в 19-м году». Картинка, нарисованная художником Стрелковым, пугает прежде всего своим невероятным правдоподобием. Как-то сразу становится понятно, что этот Мордор и есть то светлое будущее, к которому РФ брела, спотыкаясь, все последние 20 лет.

Но где же катарсис? – спросите вы. А катарсис – вот, он пробивает даже последнего «ватника». Катарсис – в вопросе «зачем». Ради чего мы вползаем в эту тупую и жуткую картину? Оказывается, – говорит нам Стрелков, и на его лице не дрогнет ни один мускул – всё это ради… победы над Украиной. Мы – говорит нам пророк с лицом умеренно пьющего «трудовика» из средней школы на окраине – должны отказаться от всех прав и свобод, отдать страну абрекам и сдохнуть «на военном производстве» – ради данной высокой цели.

Не поспоришь. Ведь ради этого и появился на свет русский человек – чтобы победить Украину. Наконец-то мы поняли, «зачем живем, зачем страдаем».

«Вот как-то так… если совсем коротко» (И.Стрелков).