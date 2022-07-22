 

Новак обсудил с главой МИД Венгрии поставки газа из России

22.07.2022, 1:28, Новости дня
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Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе общения с главой МИД Венгрии Петером Сийярто обсудил тему поставок российского природного газа и сотрудничество по мирному атому, говорится в релизе правительства России.

Стороны встретились в четверг в Москве. Обсуждалось сотрудничество по нескольким направлениям, в том числе поставки природного газа.

«Сегодня достаточно сложная политическая ситуация, но мы по достоинству ценим позицию венгерского правительства, которое последовательно отстаивает свои национальные интересы. Мы настроены на дальнейшее развитие отношений, в том числе в области энергетики», – подчеркнул Новак, следует из релиза.

Ранее сообщалось, что Сийярто заявил о желании правительства Венгрии увеличить объемы поставок природного газа из России. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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