Новак обсудил с главой МИД Венгрии поставки газа из России

Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе общения с главой МИД Венгрии Петером Сийярто обсудил тему поставок российского природного газа и сотрудничество по мирному атому, говорится в релизе правительства России.

Стороны встретились в четверг в Москве. Обсуждалось сотрудничество по нескольким направлениям, в том числе поставки природного газа.

«Сегодня достаточно сложная политическая ситуация, но мы по достоинству ценим позицию венгерского правительства, которое последовательно отстаивает свои национальные интересы. Мы настроены на дальнейшее развитие отношений, в том числе в области энергетики», – подчеркнул Новак, следует из релиза.

Ранее сообщалось, что Сийярто заявил о желании правительства Венгрии увеличить объемы поставок природного газа из России.

—