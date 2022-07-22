 

Минобороны: ВСУ оборудовали огневые позиции в жилых домах Краматорска

22.07.2022, 1:28, Новости дня
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Вооруженные силы Украины оборудовали огневые и снайперские позиции в жилых домах Краматорска в ДНР, а во дворах разместили реактивные системы залпового огня, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Краматорске Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах многоэтажных жилых домов (бульвар Машиностроителей) украинскими вооруженными формированиями оборудованы огневые позиции и снайперские точки, во дворах размещены РСЗО. При этом боевики удерживают местных жителей в своих квартирах, фактически используя их в качестве живого щита», – сказал Мизинцев, передает Telegram-канал российского военного ведомства.

По словам Мизинцева, в городе Днепре военнослужащие ВСУ в школе № 23 оборудовали опорный пункт, а возле здания разместили артиллерию и бронетехнику.

Ранее сообщалось, что украинские войска ударами ракетных систем залпового огня подожгли поля с пшеницей в Пологовском районе Запорожской области.

Также Мизинцев сообщал о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), переодетые в российскую форму, в целях дискредитации ВС РФ грабят дома и применяют физическое насилие к жителям города Славянска.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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