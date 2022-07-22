 

Боррель подтвердил, что в санкции ЕС войдут мотоклуб “Ночные волки” и Сбербанк

22.07.2022, 1:10, Разное
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Жозеп Боррель (глава внешнеполитической службы ЕС) подтвердил, что Сбербанк был включен в черный список ЕС вместе с российским мотоклубом “Ночные волки” в рамках седьмого санкционного пакета.
Боррель написал, что “мы внесли Сбербанк в черный список”, а также добавил “ряд других лиц, включая мотоклуб “Ночные волки” и лиц, связанных с дезинформацией”.

Совет ЕС одобрил седьмой пакет санкций ЕС-Россия.

Эти ограничения включают запрет на золото, новые меры экспортного контроля и замораживание активов Сбербанка. Они также распространяются на более чем 50 физических и юридических лиц.



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