Черный как смоль эспрессо и пепельно-коричневый балаяж: восемь цветов волос для девушек со смуглой или загорелой кожей

Окраска волос – самый простой способ изменить свой образ. Но если у вас смуглая или загорелая кожа, то нужно проявлять осторожность в выборе цвета. Неудачный тон шевелюры может прибавить вам несколько лет. Поэтому следует выбирать такие оттенки, которые освежают лицо. В статье мы приведем восемь цветов волос для девушек с загорелой и смуглой кожей.

Черный как смоль

Глубокий черный цвет в сочетании со смуглой кожей сделает ваше лицо экзотичным. Он придаст вашим чертам больше яркости.

Такой цвет особенно красиво смотрится на волнистых волосах. Если у вас прямые пряди, то вы можете добиться легких волн с помощью плойки. Нанесите на шевелюру блестящий спрей, чтобы окрашивание выглядело еще более эффектным.

Иссиня-черный

Иссиня-черный цвет волос подойдет для обладательниц смуглой кожи и темных глаз. Такие черты характерны для жительниц южных регионов. Если вы не хотите слишком долго экспериментировать с оттенками, то попробуйте этот цвет.

Эспрессо

Если вы любите классические оттенки, то попробуйте цвет эспрессо. Это самая “безопасная” и безошибочная вариация оттенка волос для смуглой кожи.

Медово-коричневые пряди

Если вы любите более светлые тона, но не решаетесь на полное окрашивание шевелюры, то сделайте медово-коричневое мелирование. Этот цвет создает ощущение роскоши и экзотики.

Пепельно-коричневый балаяж

Если вы не готовы к радикальной смене оттенка шевелюры, то попробуйте технику балаяж. Для создания бликов выбирайте пепельно-коричневый или светло-серо-коричневый цвет. Полученная градация тонов в этой технике выглядит более естественно, чем омбре.

Карамель

Для смуглой кожи подходят не только темные тона волос. Вы можете покрасить шевелюру в теплый карамельный цвет. Он освежит ваш облик. Чтобы лицо не выглядело тусклым, подчеркните губы помадой или блеском.

Темно-каштановый

Если у вас смуглая или загорелая кожа, то выбирайте теплые оттенки темно-каштанового цвета. Они красиво выделят и подчеркнут ваши черты лица.

Бордовый

Если у вас красивая смуглая кожа без пятен и веснушек, то попробуйте бордовый цвет. Он сделает лицо ярче и придаст больше элегантности вашему облику.

Заключение

Обладательницам смуглой и загорелой кожи не стоит экспериментировать с холодными тонами волос. Такие оттенки создадут нежелательный контраст и нарушат теплую красоту вашего облика.