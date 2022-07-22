Мнение: Права отдайте добровольно

И еще: помнится, совсем недавно мы тоже должны были радостно отказаться от всех прав и свобод – ради победы над ковидом. Теперь нас опять призывают отказаться от всех прав и свобод – на этот раз ради победы над Украиной. Цели меняются, остается неизменным только способ – отказ от прав и свобод. «А значит нам нужна одна победа…»

Слушайте, да не нужна нам победа такой ценой. Да и вообще – нужна ли нам победа? Помнится, в начале 90-х у митьков был чудесный лозунг: “Митьки никого не хотят победить”.