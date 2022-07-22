Лукашенко указал на зависимость ЕС от поставок энергоресурсов из России

Зависимость стран Евросоюза от поставок энергоресурсов из РФ стала очевидной на фоне введенных ЕС санкций, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Agence France-Presse.

«Вы устоявшаяся демократия, устоявшаяся страна, не расчлененная, а которая в этих границах долго существовала. А как вы зависите, мы это увидели. Почему у вас такая бурная инфляция? Почему вы все время кричите, что вам не хватает природного газа, нефти и так далее?» – приводит ТАСС слова политика Лукашенко, которого цитирует БелТА.

Он отметил, что в этом контексте упреки Запада по поводу зависимости Минска от российских энергоресурсов неуместны. «Мы молодое государство. Мы совсем недавно были в составе одной страны. И тогда складывался наш экономический уклад. С распада Советского Союза экономика осталась, она никуда не делась. Мы ее развивали, усовершенствовали», – сказал Лукашенко.

Он также отметил, что Белоруссия всегда получала нефть и газ от России. «Других источников не было. Мы пробовали другие источники, но они оказались дорогими очень, в два раза дороже», – сказал Лукашенко, отметив, что коренные изменения экономической модели потребуют серьезных финансовых затрат. «Для того чтобы перелопатить всю экономику, надо очень много миллиардов евро. У меня этих денег не было, нет и никогда не будет. Да и надо ли вообще? У нас хорошая экономика», – сообщил он.

Ранее в четверг глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из РФ топливом из других стран.

Кроме того, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт хотел бы увеличить объемы поставок природного газа из России. В прошлую пятницу большой шум вызвало заявление венгерского премьера Виктора Орбана, который сравнил политику антироссийских санкций с «выстрелом себе в легкие». Глава МИД Венгрии заявил об отказе обсуждать ограничительные меры против Газпрома и российского газа в целом. А председатель парламента Венгрии Ласло Кевер назвал первопричиной нынешних событий в Украине попытку воплотить в жизнь антироссийскую стратегию США.

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