Белый дом раскрыл данные о состоянии заразившегося COVID Байдена

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, у которого было выявлено заражение коронавирусом, не испытывает трудностей с дыханием, сообщил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа.

«Он (Байден – прим. ВЗГЛЯД) нормально дышит, уровень насыщения кислородом в норме», – приводит утверждение чиновника американской администрации ТАСС.

Он также заверил, что президент США «комфортно работает» в Белом доме. Отвечая на вопрос о том, могут ли Байдена перевести в больницу, если у него снизится уровень насыщения крови кислородом, Ашиш Джа сказал: «На данном этапе мы хотели бы в целом избегать гипотетических суждений».

Координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID отметил, что «обычно требуется около недели для получения результатов» исследований, которые проводят, чтобы установить, какой разновидностью вируса заразился человек. Ашиш Джа заверил, что в случае с президентом США информация будет «получена быстрее», на это потребуется «менее недели». Специалист признал, что власти Соединенных Штатов пока не могут объяснить, где именно заразился Байден. «Не думаю, что мы это знаем», – сказал Джа. «Я не думаю, что это важно», – добавила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Риск того, что заболевание будет протекать тяжело, значительно снижен, поскольку президент [США] полностью вакцинирован, ему дважды сделали бустерные прививки. Он также принимает очень мощный противовирусный препарат, это еще больше снижает риск тяжелого течения заболевания», – подчеркнул Джа.

Сам Байден заверил, что справляется с работой, несмотря на заражение коронавирусом. «Друзья, думаю, вы слышали, что утром мой тест на COVID-19 показал положительный результат, – отметил президент США. – Но я был дважды вакцинирован, мне дважды сделали бустерные прививки. Симптомы слабо выражены». «Я признателен вам за беспокойство, но у меня все хорошо. Я выполняю большой объем работы. Буду и далее ее выполнять», – сказал президент США. «Сохраняйте веру. Все будет в порядке», – добавил он.

Ранее в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Она также сообщила, что Байден на карантине и будет работать удаленно, пока не сдаст отрицательный тест.

Напомним, в начале мая коронавирусом заразился госсекретарь США Энтони Блинкен. Кроме того, в конце апреля коронавирусом заразилась глава МВФ Кристалина Георгиева. Помимо этого, в конце марта коронавирусом заразилась сопровождавшая президента США Джо Байдена в поездке в Европу заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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