 

Washington Post – в США обсуждают поставку Украине боевых самолётов

22.07.2022, 0:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В США признали факт обсуждения возможности поставки на Украину боевых самолётов, пишет The Washington Post. По словам представителей Пентагона, речь идёт о современных самолётах европейского производства: издание отмечает, что подобный шаг резко расширил бы вмешательство США в украинский кризис.


AP

В минувшую среду высокопоставленные американские политики признали, что США обсуждают со своими союзниками возможность поставки на Украину современных боевых самолётов, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, такой шаг значительно расширил бы вмешательство запада в ход конфликта на Украине.

Глава штаба ВВС США Чарльз Браун — младший не стал уточнять, какие именно типы самолётов могут быть переданы Украине, пишет издание. По его словам, есть несколько опций, которые включают в себя шведские Gripen, французские Rafale и «Еврофайтер».

Как отмечает The Washington Post, эта дискуссия сигнализирует отход от концепции начала конфликта, когда администрация Джо Байдена отказалась от сделки, по которой Польша предоставляла бы Украине свои истребители «МиГ» в обмен на американские F-16s. В марте в Пентагоне заявили, что такое предложение нельзя назвать здравым.

Теперь же вопрос обучения украинских пилотов пользованию западными самолётами уже обсуждается в конгрессе США, отмечает издание. Однако представители Пентагона пока отказываются одобрить такой план. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на данный момент приоритетом является помощь украинской армии в области артиллерии.

Как пишет издание, поставка современных боевых самолётов Украине будет означать значительную активизацию помощи. Украина уже на протяжении месяцев ищет способы усилить свои ВВС, которые действуют в экономном режиме, опасаясь российских средств ПВО. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04.22 / Мнение: Должны и будем

02.09.20 / Метеоритный дождь над бразильским городом сделал его жителей богатыми

30.01.22 / “У меня каждый раз депрессия”: Решетова летит в Москву за сыном

18.06.22 / Турецкий курорт Бодрум столкнулся с морским загрязнением

01.07.22 / Прикончивший Шатунова Разин прикупил заграничную недвижимость

06.07.22 / Пришло время добавить яркие цвета, текстуры, рисунки: тренды французского маникюра на июль и самые смелые идеи

11.07.22 / Правительство Шри-Ланки назвало условие для отставки

03.03.22 / Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России

24.03.22 / Новый тренд в макияже “глазированный пончик” – делаем акцент на здоровом сиянии кожи

19.10.20 / Пашинян: Мы готовы дать России 12 баллов на Евровидении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика