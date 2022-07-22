Spiegel – левые и АдГ поддержали Кречмера — Германии не обойтись без российского сырья

Призыв премьер-министра Саксонии «заморозить» украинский конфликт и положить конец экономической войне с Россией вызвал резкую критику среди его сторонников, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Однако Михаэль Кречмер получил поддержку от Сары Вагенкнехт из Левой партии, а также со стороны «Альтернативы для Германии». Они также считают, что Германия сейчас не может обойтись без российского сырья, а санкции только разрушают процветание их собственной страны.



AP

Глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер столкнулся с ожесточённым сопротивлением со стороны собственной партии ХДС после предложения «заморозить» украинский конфликт для достижения мира в стране, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Кречмер «не представляет позицию ХДС и ХСС», заявил по этому поводу глава парламентской группы ХСС поводу Александр Добриндт. С другой стороны, премьер-министр получил поддержку со стороны левых и «Альтернативы для Германии», отмечает издание.

«Кречмер прав в этом вопросе», — сказала агентству DPA политик Левой партии Сара Вагенкнехт. «Российское сырьё и, прежде всего, относительно дешёвая российская энергия — это условия существования конкурентоспособной немецкой промышленности, без которых мы не можем обойтись», — подчеркнула она. Экономическая война разоряет Германию, «при этом почти не нанося вреда Путину и не прекращая смерти на Украине», продолжила Вагенкнехт.

Как напоминает Der Spiegel, Кречмер заявил, что Германия должна выступить посредником в конфликте между Россией и Украиной и добиться того, чтобы военные действия в рамках конфликта были «заморожены». Что касается российского сырья, политик ХДС подчеркнул: «Я твёрдо убеждён, что мы нуждаемся в этих поставках сырья».

Лидер АдГ Тино Крупалл, в свою очередь, заявил, что позиция Кречмера в этом вопросе совпадает с линией «Альтернативы для Германии»: «Только так он может сделать свою партию способной сформировать коалицию с нами на выборах в 2024 году». Крупалла также призвал закончить войну дипломатическим путём — «в конце концов, в противном случае режим санкций с его катастрофическими последствиями для нашего процветания никогда не закончится».

Ранее посол Украины Андрей Мельник раскритиковал высказывания Кречмера в Twitter, назвав его «потворство» Путину «отвратительным», а генеральный секретарь Свободной демократической партии Бижан Джир-Сарай заявил, что Кречмер, к счастью, не отвечает за внешнюю политику Германии, напоминает немецкий журнал Der Spiegel.