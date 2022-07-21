 

За сутки в Удмуртии подтвержден 31 случай заболевания КОВИД-19

21.07.2022, 23:43, Разное
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Об этом сообщило ИА “Удмуртия”. Среди заразившихся семь детей и восемь человек старше 65 лет.
Четверо пациентов были госпитализированы, но о смертельных случаях не сообщалось.

Также выяснилось, что до 14 июля в республике от коронавируса было привито 699 108 человек. ИА REGNUM ссылается на Министерство здравоохранения Удмуртии.

Второй компонент препарата, который был введен 559 373 жителям Удмуртии, завершил цикл вакцинации.

Ранее сообщалось, что в РФ с коронавирусом госпитализированы 1195 россиян. Накануне в больницы поступили 1110 пациентов с КОВИД-19.



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