 

Чемпионка Европы по спортивной гимнастике Симакова дисквалифицирована на два года

21.07.2022, 23:43, Разное
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Как пишет пресс-служба РУСАДА, чемпионка Европы по спортивной гимнастике в командных соревнованиях 2018 года была дисквалифицирована из-за наличия фуросемида в допинг-пробе Симаковой.
Отмечается, что дисквалификация вступит в силу 2 июня 2022 года с зачетом всего времени, в течение которого действовала временная дисквалификация.

Симакова (19) также является серебряным призером чемпионата мира 2018 года в командных соревнованиях.

Николай Валуев, российский боксер и депутат Государственной Думы, заявил, что молодой возраст Камилы Валиевой не может служить оправданием допинга, если будет доказано, что она использовала допинг.



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