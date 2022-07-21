В рейтинге цифровой трансформации лидируют Тула и Челябинск

Татарстан, Тула, Челябинск и Челябинская область возглавили рейтинг цифровой трансформации среди регионов. Тула, Челябинск и Татарстан также заняли высокие места по эффективности мер поддержки IT-индустрии. В этот список также вошел Омск, заявил заместитель премьер-министра РФ Дмитрий Чернышенко.

В совещании приняли участие зампред правительства и руководители направления цифровой трансформации (РЦТ). На совещании обсуждалось формирование карт данных для создания экосистемы цифровых услуг. Вице-премьер заявил, что показатели зрелости кибербезопасности и цифровой зрелости были выполнены федеральными и региональными органами власти в течение июня.

Как пишет его пресс-служба, Чернышенко заявил, что “Среди регионов рейтинг цифровой трансформации возглавили Тула и Челябинск, а также Татарстан”.

В десятку лучших регионов вошли Ханты-Мансийский автономный округ и Московская область, Кемерово. Белгородская, Кемеровская. Липецкая. Калужская области, а также Республика Саха. В отчете говорится, что Омская, Челябинская и Тульская области показали наилучшие результаты в плане местной поддержки ИТ-индустрии. Эти меры были приняты по указу президента Владимира Путина.

Чернышенко сообщил, что 17 федеральных ведомств уже организовали взаимодействие с ГОСОПКА, Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак – ред. вошел в состав Национального координационного центра по компьютерным инцидентам. Министерство финансов, Росмолодежь и Министерство культуры – вот лишь некоторые из лидеров. Вице-премьер отметил “отличную работу и Министерства промышленности и торговли, и Федеральной службы охраны, и других”.