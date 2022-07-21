Пляжный маникюр на вторую половину лета 2022: свежие тенденции и практичные идеи

Идеальный пляжный маникюр отличается красотой и элегантностью. Он предполагает использование нежных и изысканных тонов, а также требует безупречной ухоженности ногтей. Ведь во время отдыха у моря наши руки всегда находятся на виду. В статье мы приведем несколько модных идей пляжного маникюра на вторую половину лета 2022 года.

Розовые

Розовый цвет маникюра очень популярен в этом сезоне. Не стесняйтесь экспериментировать и пробовать разные оттенки – от пастельных до блестящих и мерцающих.

Желтые

Желтый цвет ногтей очень моден и идеально подходит для пляжа. Он ассоциируется с солнечным летом. Этот цвет красиво смотрится на ногтях любой длины и формы, в том числе и на коротких.

Синие

Попробуйте синий цвет в качестве тона для пляжа. Он отличается универсальностью. Вы можете играть и экспериментировать с его многочисленными оттенками.

Оттенок мяты

Считается, что зеленый оттенок идеально подходит для лета. Но вы также можете попробовать его нежную и пастельную разновидность – оттенок мяты. Он добавит в ваш образ больше свежести и утонченности.

Комбинированный

Если вам нравятся нетрадиционные варианты маникюра, то покрасьте ногти на одной руке в светло-желтый цвет, а на другой – в синий. Эти оттенки идеально подходят для лета и пляжа.

Белые волны

Белый цвет – один из популярных летних оттенков. Используйте его для создания дизайна ногтей. Нарисуйте на светло-розовом фоне белые волнистые линии. У вас получится минималистичный, но модный маникюр.

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Белый

Молочно-белый маникюр никогда не выйдет из моды. Он уже давно стал классикой. Но, если такой цвет кажется вам слишком скучным, вы можете его разнообразить. Добавьте на два ногтя на каждой руке рисунок в виде разноцветных ярких пятен и точек. Такой дизайн вы можете легко создать самостоятельно.

Комбинация белого, розового и голубого

Скомбинируйте самые нежные пастельные оттенки: белый, светло-розовый и голубой. Используйте их как для окраски ногтей, так и для создания рисунков в виде волн. У вас получится красивое и оригинальное сочетание цветов.

Зеленые кончики с волнами

Если вам нравится френч, то попробуйте необычный его вариант со светло-зелеными и белыми волнами на кончиках ногтей. Такой дизайн выглядит оригинально и элегантно.

10 цветов

Вы можете попробовать покрасить каждый ноготь в свой цвет. Такой дизайн считается молодежным и модным. Но он будет выглядеть еще более интересным, если вы сочетаете 10 цветов с белым фоном.

Заключение

Мы привели 10 идей пляжного маникюра в нежных и пастельных тонах. Такие оттенки идеальны для летнего отдыха, они отлично сочетаются с морем, голубым небом и солнцем.