Мнение: Песков и здоровье Путина

Пескова попросили прокомментировать публикации в иностранных изданиях о здоровье Путина.

«Хорошо, у него все нормально со здоровьем. Вы знаете, что и украинские информационные специалисты в кавычках, и американские, и британские, они в последние месяцы вбрасывают разные утки насчет состояния здоровья президента. Это не что иное, как утки. Мы об этом говорим», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.



отсюда

Мне вот интересно, это правда, что иностранные издания пишут про здоровье президента России? Или это сотрудники пресс-службы Кремля просят придворных сотрудников СМИ спросить Пескова о здоровье Путина, вот они и спрашивают? И появляется повод напомнить и подчеркнуть, что Владимир Владимирович – вполне бодр и здоров для своих 69 лет?

На снимке: четкий Владимир Путин и мутный Дмитрий Песков (справа), фотография отсюда

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