 

Мнение: Шашни с Ираном

21.07.2022, 23:10, Разное
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Вообще поразительно, конечно, под каких только ублюдков не подкладывает Россию наш “нацлидер”: то Китай – леденящая кровь насекомая антицивилизация с “социальными рейтингами”, про него уже сейчас любая публикация – чистая антиутопия, после которой хочется только повеситься; то теперь еще Иран – бешеная теократия, страна-мировой изгой под властью мулл, во главе с жутким больным старцем Хаменеи. С Ираном нас теперь роднит, правда, кое-что общее – иррациональная, ничем не объяснимая ненависть к соседу: как в РФ некоторые по непонятной причине спать не могут, “пока существует государство Украина” (хотя какое им, казалось бы, до нее дело?) – так и Иран точно так же не спит не ест – всё мечтает уничтожить Израиль.

Иран на днях заявил, что у него уже почти готова атомная бомба; Израиль в ответ заявил, что готов начать войну с Ираном в ближайшее время.

И в России тем временем МинЮст потребовал лишить регистрации агентство Сохнут – то самое, которое занималось репатриацией евреев на “историческую родину”. Что, видимо, означает полный разрыв с Израилем у РФ. Иран, Китай и Северная Корея – вот наша компания отныне, ничего не поделаешь. Надо быть скотами.

Источник: Размышления вольного социолога



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