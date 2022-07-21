Чужая среди своих – Личное мнение

Многие из вас, уверена, когда-нибудь да испытывают уколы неуверенности в себе, оказавшись рядом с другой женщиной или группой женщин.



Фото: istockphoto.com

Для кого-то эти уколы легки и редки, для кого-то — крайне болезненны и постоянны.

Одни от этих уколов пассивно прячутся, уползая в нору собственной неуверенности в себе и окружая себя только удобными, не угрожающими самооценке подругами.

Другие активно принижают в своих глазах и глазах окружающих достоинства тех женщин, которые вызывают у них чувство зависти, ревности или тихой, удушливой досады просто на то, что эти женщины тупо есть, тупо здесь, такие как есть.

И тот, и другой подход ещё больше вгоняют вас в комплексы.

Просто потому, что даже если вы очень красивая, очень успешная и очень состоявшаяся по всем фронтам жена, мама, профессионал и просто человек, в вашем же собственном окружении обязательно найдётся та, кто будет моложе, красивее или успешнее вас.

До тех пор, пока вы, по важным именно для вас критериям, делите женщин на тех, кто лучше вас, и тех, кто хуже вас, вы так и будете вести жизнь ослика, перед которым трясут морковкой на палке.

Вам кажется, что если у вас будет именно эта морковка, то на вас свалится счастье и вы больше не будете внутренне сжиматься рядом с женщиной, у которой эта морковка уже есть.

Не работает.

Вы можете пришить грудь, отпилить нос, перекраситься в блондинку и назад в брюнетку, заработать миллион долларов или даже десять, родить четырёх детей, сохранив при этом рельефный пресс, — вы можете сожрать все эти морковки и ещё десять, но так и остаться неуверенной в себе женщиной с хлипкой самооценкой.

Есть другой путь — тот, который действительно работает.

Когда вы чувствуете укол неуверенности в себе рядом с какой-то женщиной, это означает только одно: вам кажется, что у неё есть то, чего нет у вас.



Фото: isotckphoto.com

Подавляющее большинство всё сводит к внешним атрибутам: лицо, фигура, семья, молодость, достаток.

На самом деле, стоит копнуть поглубже.

У этой женщины есть качество — именно качество, которое позволяет ей носить свою большую, красивую грудь так, что все головы вслед сворачивают. На сутулую, понурую девушку с точно такой же грудью никто и не посмотрит, а вы, если страдаете неуверенностью в себе, без проблем примете её в подруги.

У другой женщины, которая вас, возможно, триггерит, есть качество, которое позволяет ей быть центром притяжения любой беседы. А у третьей — то, которое позволяет что-то ещё.

Открою вам прописную истину: вы тоже можете обзавестись всеми этими качествами.

Если вас раздражает кокетка-коллега, то, может, вы — зубодробительно серьёзная дама — где-то в глубине души тоже хотите кокетничать, но себе этого не позволяете?

А, собственно, почему?

Почему бы вам, вместо того, чтобы принижать эту коллегу, обзывая её пустышкой, не поучиться у неё и тоже не пококетничать?

Если вас бесят самоуверенные женщины, то, может, вам пришла пора расправить плечи и сказать: «С меня хватит! Я больше не мышь. Сегодня и отныне я — львица!» Сказать и не сворачивать с курса. А если свернула — вернуться и продолжать двигаться в выбранном направлении.

Всё, что имеет женщина, в присутствии которой вы чувствуете себя некомфортно, — это следствие качеств, которыми она обладает. Вы можете обзавестись любым их этих качеств. Это же очень круто, на самом деле!

Качества — это не длина ног. С ними не рождаются. Ими обзаводятся. А если вы завидуете длине ног какой-то своей знакомой, то задайтесь вопросом: «А завидовала бы я этим ногам, если бы эта женщина плелась на них унылой клячей?»

То-то и оно.

Всё — в ваших руках, мои лапоньки. Жизнь у вас — гарантированно одна, и проживать её стоит с открытым сердцем.

Мы все — женщины. Мы все друг другу — свои. Вместо того, чтобы чувствовать себя чужой среди своих, внедряйтесь в круг на равных. Не свысока и не на полусогнутых. Именно на равных.

В присутствии каких женщин вам — хуже, чем в их отсутствии? Как думаете, почему?

—