В мире: Вашингтон переходит последний рубеж в отношениях между Россией и США

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси пригрозила объявить Россию «страной – спонсором террора». По ее словам, конгрессмены сделают это сами, в обход Госдепа, который почему-то медлит с таким объявлением, хотя об этом просит Украина. Возможна ли на самом деле реализация этой угрозы и какие последствия это может иметь для РФ и США?

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес госсекретаря Энтони Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Об этом в среду сообщило издание Politico.

По данным издания, Пелоси сформулировала ультиматум в ходе телефонного разговора с Блинкеном на этой неделе. Принятие Конгрессом соответствующего закона – более сложный путь, чем единоличное решение госсекретаря, «но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для усиления экономического давления на Путина и ужесточения риторики в его адрес», – отметил изданию Politico неназванный представитель американского парламента.

Издание напоминает, что действующий закон предоставляет самому госсекретарю право вносить те или иные страны в черный список, однако законодатели могут проявить инициативу.

Поясним – включение в список государств – спонсоров терроризма (State Sponsors of Terrorism) означает, что данная страна в глазах США «неоднократно оказывает поддержку актам международного терроризма». Попадание в список означает, что Вашингтон имеет право применить к государству жесткие односторонние санкции, – подобные тем, что действуют против Ирана.

Санкции могут включать ограничение или запрет на продажу оружия и товаров двойного назначения, а по мнению ряда экспертов, возможное внесение нашей страны в черный список «сделает все сделки с Россией для американских лиц практически невозможными». Но есть и еще одна важная деталь – дипломатического иммунитета на территории США лишаются представители попавшего в черный перечень государства.

На данный момент в список входят четыре страны: Северная Корея, Куба, Иран и Сирия. В прошлом в нем состояли Ирак, Ливия, Судан и ныне не существующий Южный Йемен. Вносить или вычеркивать страны из списка может госсекретарь – так, например, в январе прошлого года Майк Помпео вернул в него Кубу. Посольств этих государств в Вашингтоне нет.

«Принятые ранее в комитетах Конгресса резолюции с призывом к администрации Байдена признать Россию спонсором терроризма носят лишь рекомендательный характер. Но если Конгресс пропустит документ через все «шестеренки» обеих палат, то он может попросту обязать главу Госдепа внести Россию в черный список», – поясняет американист Малек Дудаков в интервью газете ВЗГЛЯД.

В Москве уже заявили, что «очень негативно» оценивают последствия такого шага. «Хотя, с другой стороны, очень трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между Россией и Америкой, они и так находятся в незавидном положении», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала инициативу «мерой идиотического характера». Дипломат предупредила, что такой шаг не останется без ответа.

Отметим, что Блинкен выступает отнюдь не противником включения РФ в список. Пелоси лишь критикует его за нерешительность. Еще в апреле госсекретарь заявил, что Вашингтон изучает возможность включения РФ в список и подчеркнул: «нет сомнения в том, что русские терроризируют украинцев». А его пресс-секретарь Нед Прайс уточнял, что чиновники продолжают изучать, соответствует ли Россия критериям для внесения в перечень. Кроме того, санкции, которые Вашингтон в начале весны уже ввел против Москвы, – «это те же самые шаги, которые повлечет за собой включение в список государств-спонсоров», оправдывался Прайс.

В свою очередь, профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин полагает, что Москва теоретически могла бы ответить взаимностью на такой поступок Вашингтона, поскольку факты поддержки террористических групп властями Соединенных Штатов тоже имеются – причем, как в истории, так сегодня.

«Однако всем надо учитывать принципы международного права. Подобного рода квалификацию должны давать только соответствующие международные организации. Одно государство не имеет юрисдикции над другим государством», – заключил Лабин.

Американист Борис Межуев сомневается в том, что ультиматум Пелоси будет реализован. «Это будет означать разрыв дипотношений. У посла РФ в Вашингтоне будет потерян иммунитет, и, соответственно, посол США в Москве тоже утратит дипломатический иммунитет в нашей стране», – говорит эксперт. «Думаю, на это Америка в настоящий момент не готова. Это лишь некая дополнительная угроза, которая, скорее всего, связана с тем, что демократы во главе с госпожой Пелоси безумно надеются на переизбрание в ноябре», – считает специалист.

Дудаков тоже не верит, что парламент в ближайшее время примет документ, проталкиваемый Пелоси и Грэмом. «Перед Конгрессом сейчас стоит много актуальных вопросов, например, утверждение новых бюджетов, в том числе военного. Это будет важной повесткой вплоть до начала октября, а там уже выборы в Конгресс. Вопросы международных отношений отойдут на второй план, – полагает американист. – Я бы рассматривал такие заявления как информационный шум. Но за ним, конечно, стоят украинские лоббисты».

При этом далеко не все в Белом доме и Госдепе хотели бы этого, добавил эксперт, – там осознают, что это будет очень радикальный шаг. «Они понимают, что ситуация в Украине разворачивается не в пользу Киева. Рано или поздно нужно будет начинать переговоры с Москвой. А если США признают нас спонсором террора, о каких переговорах может идти речь?» – риторически спрашивает собеседник. «Вместе с тем исключать такого, конечно, тоже нельзя. Мы видим, как Запад раз за разом отодвигает свои красные линии до каких-то немыслимых границ», – резюмировал Дудаков.

Таким образом, Пелоси по сути угрожает поставить под угрозу вообще все дипломатические отношения РФ и США. Речь идет об угрозе самого радикального шага в двухсторонних отношениях, перехода последней черты в рамках дипломатии. Если конгрессмены все же внесут Россию в черный список, то нашему посольству и консульствам в США придется ожидать определенных провокаций, предрекает первый замдиректора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, в прошлом – президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин.

«Могут предпринять попытки задержания наших дипломатов,

– правда, только при наличии достаточных оснований. Арест вряд ли возможен, это уже скандал, явное нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, – подчеркнул юрист. – Национальный закон не может отменить действие норм международного права, в том числе на территории самих США».

В любом случае, нашим дипломатам придется быть более бдительными и вести себя соответствующим образом, не давать поводов для провокаций. К нашим представителям могут начать придираться, останавливать за нарушения ПДД и так далее», – предупредил Капустин.

Собеседник напомнил, что первые международные дипломатические нормы появились еще триста лет назад. «В 1708 году во времена правления Петра Первого в Лондоне схватили русского посланника в Голландии Андрея Матвеева – за неуплату долгов. В ответ прозвучали угрозы применить российский флот. Англичане извинились и тогда в королевстве были приняты первые нормы о дипломатической неприкосновенности. С тех пор эти нормы только укрепляются. Никому не приходит в голову отменять их», – отметил Капустин.

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