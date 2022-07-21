 

BZ – при нехватке газа Швейцария планирует отключать свет в регионах на 4—8 часов

21.07.2022, 22:40, Разное
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Мир переживает первый глобальный энергетический кризис, и Европа находится в его эпицентре, считает глава Федерального управления Швейцарии по энергетике Бенуа Реваз. Как пишет Basler Zeitung, страна уже несколько месяцев работает над чрезвычайными планами по энергетике и газу и при необходимости будет поэтапно вводить всё более жёсткие меры по экономии, вплоть до отключения света в отдельных регионах на период от четырёх до восьми часов.


AP

Энергоснабжение и газоснабжение в Швейцарии пока остаются надёжными — однако, учитывая тот факт, что дефицит не исключён будущей зимой, на федеральном уровне ведётся подготовка к энергетическому кризису, подобного которому Швейцария не испытывала уже несколько десятилетий, пишет швейцарская Basler Zeitung.

«Сейчас мы переживаем первый всемирный энергетический кризис, в эпицентре которого находится Европа», — заявил в среду в Берне директор Федерального управления по энергетике Бенуа Реваз. Из-за военных действий на Украине Европа особенно сильно страдает от энергетического кризиса, и Швейцария в том числе, заявил Реваз.

Правительство и промышленность уже несколько месяцев работают над поиском решений по обеспечению надёжности поставок на предстоящую зиму. Но есть и неопределённости. Одна из них заключается в том, будет ли РФ поставлять газ в Европу и в каком объёме. Второй вопрос состоит в том, будут ли швейцарские хранилища достаточно наполнены осенью и зимой.

Если возникнет дефицит электроэнергии, задачи будут чётко распределены. «Федеральное правительство принимает решение, электроэнергетическая отрасль, экономика и население реализуют его», — объяснил директор Ассоциации швейцарских электроэнергетических компаний (VSE) Михаэль Франк. Шаг за шагом будут вступать в силу всё более жёсткие меры. Риск нехватки электроэнергии реален и велик, подчеркнул Франк. Вот почему каждый должен внести свой вклад сегодня и потреблять меньше электроэнергии в краткосрочной перспективе, призвал он.

Планы на случай нехватки электроэнергии и газа варьировались от призывов к экономии до ограничений на потребление, например, в случае освещения витрин или использования отопительных приборов, до нормирования или квотирования потребления электроэнергии около 30 тыс. крупных потребителей. Предполагается, что эти три меры позволят сэкономить примерно 25—30%.

Меры будут жёсткими, признал Фрэнк. Но они могут оказаться необходимы, чтобы избежать ещё более радикальных мер. Последним средством может стать отключение энергосистемы в определённых районах на период от четырёх до восьми часов. По словам Франка, вероятность наступления такого сценария сейчас оценить невозможно.

Аналогичный четырёхэтапный план существует и для газа: по словам Бастиана Шварка, руководителя энергетического отдела Экономического земельного снабжения (WL), в результате призывов к экономии ожидается снижение потребления на 5%.

Если призывы к экономии не принесут плодов, следующим шагом будет перевод двух топливных заводов, работающих на нефти и газе, на работу на нефти. Поэтому швейцарская компания Swissoil ожидает увеличения спроса на печное топливо и в среду в пресс-релизе призвала население тщательно планировать свои закупки.

Первые две ступени плана могут снизить потребление примерно на одну пятую, пишет Basler Zeitung. При необходимости обязательные требования будут установлены и для температуры в общественных зданиях или офисах.

Система квот — четвёртая ступень плана — вступит в силу только тогда, когда другие меры будут исчерпаны. Шварк выразил осторожный оптимизм по поводу того, что РФ возобновит поставки газа по газопроводу «Северный поток — 1» после завершения ремонтных работ.

Как отмечает швейцарская газета Basler Zeitung, на данный момент энергоснабжение в Швейцарии надёжно. Ремонтные работы на российском газопроводе не затрагивают страну, и резервуары для хранения электроэнергии заполняются нормально, сообщили в Департаменте окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций.

 



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