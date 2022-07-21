 

AFM – доступ в интернет и связь с командованием — генерал США об американской поддержке из космоса действий ВСУ

21.07.2022, 22:40, Разное
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Американские коммерческие спутники помогли расширить возможности Украины на поле боя, пишет Air Force Magazine. Издание приводит слова командующего Космическими силами США генерала Джона Реймонда, который признал, что американские коммерческие спутники оказывают поддержку вооружëнным силам Украины. В частности, обеспечивают высокоскоростной доступ к интернету, позволяя войскам поддерживать связь с командованием.


AP

Космос играет важную и растущую роль практически в любом крупном конфликте и является областью, которую всё чаще оспаривают РФ и Китай, заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд. Как пишет Air Force Magazin, он считает, что это в полной мере относится и к конфликту на Украине. 

«Моë первое наблюдение заключается в том, что космос важен, что мы и наблюдаем в этом конфликте. Также отмечу, что коммерческий космос сыграл очень важную роль в предоставлении возможностей, которые были полезны для Украины», — заявил генерал.

Издание отмечает, что коммерческая спутниковая система Starlink, принадлежащая компании SpaceX Илона Маска, расширила жизненно важную линию связи для ВСУ. Спутники Starlink, пролетающие на высоте 130 миль (210 км) над полем боя, обеспечивают высокоскоростной доступ к интернету, позволяя украинским войскам на передовой поддерживать связь с командованием.

В своëм выступлении Джон Рэймонд также выразил озабоченность по поводу «злонамеренных действий РФ и Китая в космосе». По сообщению Air Force Magazine, в ноябре 2021 года РФ испытала противоспутниковую ракету, которая уничтожила один из еë собственных устаревших спутников, в результате чего образовались 1500 фрагментов космического мусора.

«То, что сделала Россия, было очень разрушительным актом — я бы сказал, безответственным актом», — возмутился Рэймонд.

Издание отмечает, что, будучи «мировым центром управления космическим движением», Космические силы США обязаны отслеживать этот мусор и предупреждать другие страны, когда он угрожает их имуществу в космосе. Согласно изданию, количество отслеживаемых объектов увеличилось с 22 до почти 50 тыс. за последние несколько лет.

По информации Air Force Magazine, российское противоспутниковое испытание последовало за аналогичным испытанием, проведëнным Китаем в 2007 году, в результате которого образовалось 3 тыс. единиц космического мусора.

«Из этих 3 тысяч обломков почти все до сих пор там, и, кстати, недавно мы предупредили Китай, что один из его спутников вот-вот столкнëтся с обломком, который образовался после взрыва в 2007 году», — заявил Раймонд.

Генерал добавил: «Поэтому мы действительно усердно работаем над установлением в космосе порядка, основанного на правилах, потому что сегодня одна из наших проблем заключается в том, что правил очень мало. Это дикий, дикий Запад. Таким образом, Соединëнные Штаты, работая с нашими союзниками и партнëрами, пытаются выработать нормы поведения, которые являются безопасными и профессиональными».



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