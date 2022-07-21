 

Мнение: Русофобская пропаганда в Германии, антинемецкая пропаганда США и восточные немцы за Россию

21.07.2022, 22:25, Разное
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1. Алина Липп, журналист из Германии, рассказывает, что цензура в Евросоюзе не абсолютна, поэтому многие немцы всё же начинают узнавать правду о Спецоперации. Цитирую (ссылка):
 
— Большинство — верят всему, что рассказывает им телевидение.

— А что оно рассказывает?

— Что Россия истребляет граждан Украины и все здесь разрушает. Но я заметила, что уже появилось недоверие к такой официальной информации. Я получаю письма, их все больше. Пишут, что увидев материалы на моем канале, очень удивились. Не ожидали. Пишут, что поддерживают Россию и хотят что-то сделать, чтобы ей помочь. Спрашивают, как переехать жить на Донбасс и в Россию… Но большинство немцев, конечно, верят пропаганде.

2. Американская пропаганда, 1945 год. Диктор доходчиво объясняет оккупационным войскам, что немцы — подлая и агрессивная нация, которая живёт по схеме «Война_1 — Притворный мир — Война_2 — Притворный мир — Война_3 — Притворный мир — Война». Первая война в этом уравнении — война Бисмарка. Вторая — война кайзера Вильгельма. Третья — война Гитлера. И непременно будет четвёртая война, если американский солдат поддастся на уловки немецких полукрыс (ссылка на видео).

Что же, прогноз американской пропаганды оказался верен — немцы устроили госпереворот на Украине, постепенно довели дело до горячей войны и сейчас снабжают оружием нацистских боевиков, совсем как 80 лет назад.

3. Пророссийские настроения в Восточной Германии до сих пор очень сильны (ссылка):

Большинство жителей Восточной Германии отказались воспринимать Россию как врага, не согласившись с точкой зрения Запада по поводу происходящего на Украине, следует из статьи историка британско-немецкого происхождения Кати Хойер в The Spectator.

По её мнению, немцы, проживающие на территории ГДР, относятся к России дружелюбнее, чем жители западной части. Еще 60% всего населения не поддерживают жесткую политику властей Германии в отношении Москвы, следует из опроса, сообщает РИА «Новости».

Также около 60% немцев из бывшей ГДР уверены, что Москву не нужно провоцировать. В западной части страны с этим утверждением согласны 40% жителей. По словам Хойер, восточные немцы помнят, что именно СССР освободил мир от нацизма.

Источник: Место для дискуссий



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