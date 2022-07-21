 

Байден сдал положительный анализ на COVID-19

21.07.2022, 22:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, у президента Джо Байдена был обнаружен положительный результат на коронавирус. У него легкие симптомы, и в настоящее время он работает удаленно.
Жан-Пьер выпустила заявление, в котором говорится, что у президента Байдена был обнаружен положительный тест на COVID-19. Она сказала, что президент Байден полностью вакцинирован и получил еще две прививки вакцины. Он также “испытывает очень слабые симптомы”. Жан-Пьер сказал, что Байден будет продолжать работать удаленно до тех пор, пока не будет получен положительный результат.

Байден – первый человек, у которого положительный тест на коронавирус.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05.22 / Мнение: Куда завел ты нас, Сусанин?

12.06.22 / Мнение: Мириться с Западом нельзя, Запад должен проиграть

21.11.21 / Людмила Петрушвская. Старый автобус

18.11.21 / Мнение: В Средиземном море разбился британский F-35

23.05.21 / Предстоящий в 2021 году интерьер Mahindra Scorpio засекли в Индии

14.11.21 / Разведка США допустила инопланетное происхождение НЛО

02.04.22 / Роспатент: новым владельцем бренда Hugo Boss в России стала швейная фабрика “Коммунарка” из Кизляра

22.04.21 / О том, как на Шпицбергене нашли разбитый НЛО с «советскими символами»

28.05.21 / Toyota EV на базе Maruti Wagon R шпионит за тестами

12.01.22 / Певица Ферги поздравила своего экс-супруга Джоша Дюамеля с помолвкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика