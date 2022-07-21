Байден сдал положительный анализ на COVID-19

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, у президента Джо Байдена был обнаружен положительный результат на коронавирус. У него легкие симптомы, и в настоящее время он работает удаленно.

Жан-Пьер выпустила заявление, в котором говорится, что у президента Байдена был обнаружен положительный тест на COVID-19. Она сказала, что президент Байден полностью вакцинирован и получил еще две прививки вакцины. Он также “испытывает очень слабые симптомы”. Жан-Пьер сказал, что Байден будет продолжать работать удаленно до тех пор, пока не будет получен положительный результат.

Байден – первый человек, у которого положительный тест на коронавирус.