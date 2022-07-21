 

После предупреждения Байдена Пелоси не стала обсуждать возможную поездку Пелоси на Тайвань

21.07.2022, 22:20, Разное
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Я не обсуждаю свои планы поездок по соображениям безопасности”. Как пишет РИА Новости, Пелоси заявила, что никакого обсуждения не будет.
Байден ранее заявил, что поездка на Тайвань не является хорошей идеей, ссылаясь на Пентагон.

Ранее Министерство иностранных дел Китая потребовало от США отменить поездку Нэнси Пелоси на Тайвань. Пекин расценил бы такой шаг как нарушение принципа единого Китая.

По данным Financial Times, Пелоси посетит Тайвань в августе, “чтобы продемонстрировать поддержку Тайбэю”. Если это произойдет, то это будет первый случай посещения Тайваня спикером Палаты представителей США за последние 25 лет.

Китайские эксперты также предположили, что визит Пелоси мог быть расценен Китаем как провокация, имеющая стратегическое значение.

Эксперты считают, что Пекин может предложить США военный ответ. Вашингтон не будет доволен результатами.



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