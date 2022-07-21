Поездки Байдена из-за коронавирусной инфекции отменены не более чем на пять дней

Как минимум на пять дней отменены поездки президента США Джо Байдена из-за коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.

Заявили, что все поездки отменены на ближайшие пять дней.

Байден получил положительный результат на COVID-19 в ходе теста, проведенного 21 июля.

Сейчас он изолирован в Белом доме и будет выполнять президентские обязанности в максимальном объеме.

Согласно пресс-релизу Белого дома, у него легкие симптомы коронавируса.