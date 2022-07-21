Мнение: Имидж и недостатки

Когда мы говорим про типы имиджа, нельзя забывать главное.

Главное – это честно видеть в зеркале свои недостатки.

Неправильный прикус, диспропорции лица и фигуры, лишний вес, проблемы с кожей и волосами – все это недостатки.

Если вы стараетесь спрятать свои недостатки от себя, они обязательно окажутся в фокусе окружающих.

И пока вы хотите считать, что недостатков у вас нет, а есть только изюминки, вместо нормального имиджа у вас будет бесформенный сухофрукт.

Вот, например, подборка фотографий у меня в ленте.

Давайте на их примере посмотрим, как ошибки в имидже, которые всем бросаются в глаза, скрыты от самого человека, если он отрицает свои недостатки.

Вот здесь нам больше всего бросается в глаза ремень, украшенный рядом цепочек.

Цепочки делают акцент на живот и даже низ живота дамы на фото.

Это соблазнительный прием, такой ремень похож на пояс целомудрия, ключик от которого дама носит в красной сумке, похоже на сундук Кощея.

Дама немолода, на животе ее лишние складки, то есть это совсем не то место, к которому нужно специально притягивать взгляды блестящей бижутерией.

Ажурные черные колготки добавляют абсурда в образ вместе с поясом восточной танцовщицы.

У женщины небрежная прическа, распущенные и чуть взлохмаченные тонкие волосы. Если прическа у вас небрежная, а в одежде элементы нарядного вечернего стиля, вы выглядите неухоженными. Именно контраст создает такое впечатление. А будь на вас комфортные брюки и удобный верх, то есть будь у вас в одежде повседневный стиль, ваша небрежная прическа смотрелась бы органично.

Здесь тоже ошибки, хотя прическа смотрится лучше. Короткая узкая цветастая юбочка с разрезом, секси-шпильки, все это подходит студентке, а солидной даме придает глупый вид и ей приходится вот так вот весело позировать и смеяться, чтобы оправдать легкомысленный костюм. Будь она серьезной, выглядело бы еще смешней.

Такой стиль акцентирует и подчеркивает морщины и вены на ногах куда больше, чем хотелось бы окружающим. А хозяйка не придает этому значения. И зря. Свои недостатки надо знать и принимать во внимание. А возрастные изменения тела и кожи – это тоже недостатки, как и недостаток тонуса, истонченные волосы и т.д. Все это возможно компенсировать или просто отвести от этого фокус окружающих, но надо видеть, с чем вы имеете дело, надо держать собственный фокус на этом, когда вы выбираете себе наряд.

На обоих фото очень странная обувь, видимо, любимая, в которую дама зачем-то заправляет брюки, как будто это спортивные штаны и армейские ботинки.

Длина пиджака и зауженный фасон брюк говорят о том, что их хозяйка не видит избытка веса на своих бедрах, не замечает, что ее фигура скорее приземистая, чем стройная, она кажется себе тоньше, чем есть.

Избыток лишнего веса у нее не так велик и в нормальной одежде был бы вообще не виден, но здесь костюмы подобраны так, чтобы всем этот избыток был заметен, чтобы он казался куда больше, чем есть.

Представьте себе, что пиджаки длинней, а брюки свободные, прямые и длинные, закрывающие каблук, и вы увидите, что эта женщина могла бы выглядеть намного более красивой.

Кроме того, имея округлый животик (“животик” так многие женщины любовно это называют), нельзя заправлять в брюки блузку, блузка должна быть выправлена, чтобы закрывать выступающий живот.

Приведите еще фотографии с подобными ошибками (когда фасон подчеркивает недостатки фигуры) и покажите фасоны, которые компенсируют подобные недостатки.