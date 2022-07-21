Шляпа в стиле модерн и высокие каблуки: аксессуары и наряды для модниц с короткими волосами

Короткая стрижка имеет массу преимуществ, и не случайно, многие женщины, однажды распрощавшись с длинными локонами, больше не хотят их отращивать. Помимо того, что короткие стрижки являются более удобными в плане ухода за волосами (они быстрее сохнут после мытья, их легче расчесывать и укладывать), они смотрятся довольно смело, стильно и сексуально.

При этом некоторые женщины считают, что короткая стрижка ограничивает их возможности, так как нет особого разнообразия в прическах. Однако модные эксперты не согласны с ними, поскольку при наличии недлинных волос можно экспериментировать с аксессуарами. Например, надеть яркий ободок или использовать блестящие заколки.

Дополнить лаконичный образ девушки с короткой стрижкой можно и массивными сережками, и бусами, и многими другими украшениями, и даже головным убором и соответствующим нарядом. Если у вас короткая стрижка или вы только планируете пойти в парикмахерскую, чтобы сделать ее, то эти советы модных гуру предназначены для вас.

Серьги самых разных стилей

К короткой стрижке, в отличие от длинных волос, подойдут серьги любого формата и стиля. Все зависит от ваших предпочтений и конкретной ситуации. Однако эксперты предлагают заострить свое внимание на серьгах в форме кольца. Кольца могут быть большими и не очень. В любом случае они подойдут к недлинным волосам.

Предлагается и другой вариант – это удлиненные модели с узорами, в том числе и разноцветными. Это сейчас особенно актуально и свидетельствуют о вашей творческой натуре и креативности. Подобные изделия особенно хорошо сочетаются с короткой стрижкой.

Если кто-то не хочет прокалывать уши, может воспользоваться клипсами – в количестве трех-четырех небольших клипс на одном ухе. Это придаст особый шарм и современность вашему образу.

Бусы и чокеры

Если у вас короткая стрижка, она делает более открытой шею, что, безусловно дает простор для полета вашей фантазии. Речь, в частности идет о самых разнообразных бусах и чокерах. Эксперты предлагают обратить внимание на легкие, воздушные варианты. При этом не стоит забывать о сочетании бус и чокеров с сережками.

Декольте, туфли на высоком каблуке и массивное ожерелье

Для тех, кому сама по себе короткая стрижка кажется скучноватой, предлагается разнообразить свой лук такими дополнениями, как туфли на высоком каблуке, платье с глубоким V-образным вырезом и массивное ожерелье. Последнее, как и бусы с чокерами, не должно вступать в противоречие со стилем сережек или клипсов.

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Создание романтического образа

Если у вас возникло желание предстать в романтическом образе, для этого нужно пригладить волосы. Это совсем не сложно, нужно лишь вымыть их, аккуратно зачесать назад и дат высохнуть им естественным путем. Рекомендуется выбрать платье из мягкой ткани, с цветочным принтом или в пастельных тонах. Аксессуары также должны быть максимально деликатными.

Шляпы классические и суперсовременные

Шляпы, которые сейчас в моде, также подходят к коротким волосам. При этом речь идет о шляпах самых разных стилей и фасонов. Это может быть и элегантный, классический головной убор, и вариант в стиле модерн. Все зависит от желания и от конкретного случая. Поэтому есть возможность подобрать шляпу и под платье, и под футболку с джинсами.

Шарфики, платки и банданы

Ими также можно украшать короткие стрижки, как и длинные локоны. Конечно, наиболее удобными являются изделия меньших размеров, которые будут лучше держаться на коротких волосах. При этом свернутые шарфики и платочки создают более романтичный образ, тогда как бандана – более дерзкий.

Ободки и заколки

Ободки и заколки различных размеров и стилей также являются приятным и удобным дополнением к коротким волосам. Заколок может быть большое количество, но при этом важно не переборщить с остальными аксессуарами – или совсем отказаться от них или использовать их по минимуму. То же самое касается и ободков, которые не позволяют волосам спадать на глаза. Особенно если они очень яркие и блестящие.