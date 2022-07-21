Цвета, которые выглядят дорого. Сочетания в одежде, актуальные для 2022 года

Существует множество способов создать ультрамодный и стильный аутфит. Вы можете поиграть с различными фактурами и фасонами, соединить в одном образе разные стили или интересные цветовые комбинации. Поскольку каждая девушка всегда желает быть в тренде, в этой статье мы расскажем, какие оттенки являются актуальными в этом сезоне и как их лучше всего сочетать, чтобы аутфит выглядел дорого и уникально.

Розовый + голубой

Это один из актуальных дуэтов этого сезона. Благодаря разнообразию оттенков розового и голубого вы можете создать как нежный, утонченный и романтичный образ для городской прогулки или свидания, так и эффектный, праздничный для особого случая.

Синий + коричневый

В мире моды такое сочетание цветов считается одним из самых творческих. Чтобы ваш образ выглядел гармонично и изыскано, важно придерживаться главного правила: сочетать темные оттенки коричневого со светлыми тонами синего и наоборот.

Сиреневый + белый

Это беспроигрышный вариант сочетаний, который отлично будет смотреться в летних аутфитах. Сочетание белого и сиреневого позволяет создать романтичный, грациозный и нежный образ.

Черный + зеленый

Это чрезвычайно интересное сочетание оттенков. В таком образе черный цвет будет подчеркивать и усиливать насыщенность зеленого. А сам аутфит будет выглядеть стильно и изящно.

Малиновый + бежевый

Образ в малиновом и бежевом цветах выглядит женственно, элегантно и обольстительно. Создавая аутфит, вы можете выбрать один из оттенков как основной, а второй использовать в качестве аксессуара.

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Темно-синий + бледно-желтый

Такое сочетание цветов в образе делает его стильным, интересным и необычным. Правильно комбинируя различные оттенки синего и желтого, вы сможете создать множество образов в разных стилях.

Оранжевый + зеленый (главное фото)

Такое смелое сочетание цветов сделает ваш образ свежим, сочным, легким и немного игривым. Контраст зеленого и оранжевого может зарядить позитивом и поднять настроение.

Коричневый + красный

Красный оттенок делает образ броским и дерзким. Чтобы немного успокоить и сбалансировать его, к аутфиту следует добавить элементы одежды коричневого цвета. При этом, чтобы образ выглядел гармоничным, выбирать необходимо его светлые и теплые оттенки.

Зеленый + фиолетовый

Поистине трендовое и оригинальное сочетание цветов в этом сезоне. Образ в таких оттенках выглядит элегантно и уникально. В комплекте с сиреневым цветом отлично смотрится темно-зеленый, а нежно-фиолетовый тон потрясающе выглядит с мягкими оттенками зеленого.