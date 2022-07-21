Мнение: Импортзамещенье как оно есть

Отели Кубани в разы дороже, чем в Анталье: от 3,5 до 6 раз — Ассоциация туроператоров России.

Та же картина и с так называемым “параллельным импортом”. Джинсы “Ливайс”, ввезенные по “параллельному импорту”, оказались примерно вдвое дороже чем те, которые продавал сам “Ливайс” до своего ухода из РФ.

Ничего удивительного в этом нет и не может быть – чем меньше выбор, тем выше цена.