Мнение: Драги все

Драги все.

Несмотря на формальный "вотум доверия" в Сенате, премьер-министр Италии повторно подал в отставку. Президент Италии на этот раз отставку принял. Попытки сохранить Драги в премьерском кресле под соусом лозунгов "усиления помощи Украине" впечатление на оппозицию не произвели, ввиду чего сохранить прежнюю коалицию не получилось и Драги ушел, хотя наблюдались очевидные попытки удержать его в этом кресле любой ценой.

Теперь Италия будет двигаться к новым выборам.

Стоит отметить, что несколько ранее министр иностранных дел Италии обвинил Россию во вмешательстве во внутриполитические процессы в Италии, которые привели к отставки Драги. Точно также, как до этого получивший вотум недоверия премьер-министр Болгарии Петков обвинял Россию в том, что это она организовала его свержение.

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